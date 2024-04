Superbonus nelle zone del cratere: "Il Governo deve correre ai ripari"

E’ diventata un caso la decisione del Governo di escludere dalle deroghe al decreto legge Superbonus tutte le regioni colpite da terremoti e sisma, tranne l’Emilia-Romagna. E in attesa che si discuta della sua conversione in legge, si infittiscono le prese di posizione. Di "un decreto contro il nostro territorio" parlano le consigliere dem Palma Costi e Marcella Zappaterra, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale. "Si tratta – attaccano Costi e Zappaterra – di una discriminazione vergognosa, che ignora le richieste e colpisce quelle famiglie che stanno completando la ricostruzione delle proprie case, e che vengono abbandonate, con un incomprensibile cambio in corsa delle regole".

Per questo ne chiedono l’immediata modifica in sede di conversione in legge. Una proposta rilanciata anche dai parlamentari modenesi Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, e firmata da tutti i colleghi della regione, oltre che da parte di quelli della Lombardia, che in proposito hanno rivolto un’interrogazione al ministro Giorgetti. "La mancata deroga al Superbonus – calcolano i parlamentari Pd – penalizzerebbe un numero di cantieri pari al 5% del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma ancora aperti a causa di diverse ragioni, a partire dal caro materiali. E’ incomprensibile che dalla deroga vengano esclusi solo i Comuni del cratere dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto. Non può essere concepibile che chi si è impegnato a fondo per risollevare un territorio così drammaticamente colpito possa essere dimenticato dall’esecutivo proprio adesso". La misura preoccupa anche amministratori di comuni guidati da esponenti del centrodestra, i cui sindaci nei giorni scorsi hanno indirizzato a loro volta (hanno firmato anche Mirandola e San Felice) una lettera al ministro Giorgetti. "E’ chiaro che il governo – chiarisce Francesco Pullè, capogruppo di maggioranza a San Felice – dovrà correre ai ripari con la conversione in legge, ma questa è l’ennesima conferma di quanto mesi orsono abbiamo chiesto: una struttura commissariale ridotta localizzata nel cratere ristretto, che sia vicino ai problemi residui, non a Bologna distante 50 km dall’Area Nord. Questi sono gli effetti del continuare a dire ’la ricostruzione é finita’".

