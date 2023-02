Superbonus, non è come sembra "Lo stato in realtà ci guadagna"

di Alberto Greco

Rampollo di una nota dinastia di imprenditori ceramici, Cesare Sirotti (nella foto), oggi è dedito ad altro e ha sposato la causa dell’efficientamento energetico, dando vita – a sua volta – ad una sua attività imprenditoriale, la Vitanova srl, che esercita il ruolo di general contractor in operazioni legate a ristrutturazioni e realizzazioni immobiliari che puntano al risparmio energetico. Questa pluriennale esperienza gli ha consentito di valutare da vicino la realtà – oggi sotto accusa – del Superbonus e degli incentivi edilizi succedutisi nel tempo.

Lavorate con privati o col pubblico?

"Solo con privati".

Condividete i timori di questi giorni?

"Il problema dei debiti incagliati in realtà esiste da oltre un anno, dal governo Draghi, che aveva praticamente congelato l’acquisto dei crediti da parte degli istituti bancari, di poste e quant’altro. Tecnicamente – si può dire – col blocco della cessione dei crediti è come avessero chiuso un rubinetto dal quale non usciva più acqua. La vera notizia nel decreto governativo è l’articolo 2 che toglie la responsabilità alle banche e che, invece, va salutato positivamente perché potrebbe essere l’inizio di un disincaglio di questi crediti, poiché se fossero stati fatti illeciti le banche non sarebbero chiamate a risponderne, cosa che accadeva prima".

Non è stato il Superbonus a favorire il sistema di truffe?

"Assolutamente no. Il superbonus ha dato una percentuale di truffe del 3%, mentre il bonus facciate e ecobonus hanno dato una percentuale di truffe superiore a 80%. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una audizione in Commissione bilancio del Parlamento nel novembre 2021 (tabellina). Col Superbonus c’era un controllo molto mirato. Controlli completamente mancati nel bonus facciate e ecobonus".

Il Superbonus va dunque difeso?

"La legge sul Superbonus ha disfunzioni ma tecnicamente è fatta bene e non corrisponde al vero che è troppo onerosa per lo Stato. L’anno scorso l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che nei primi 6 mesi ha avuto un maggiore introito da bonus edilizio di 4, 2 miliardi. Vale a dire un plusvalore di quasi 1 miliardo. La misura si autoripaga ed è una misura fiscale trasversale. Non è una misura solo per ricchi".

Le banche perché non hanno più concesso finanziamenti alle imprese per la cessione del credito?

"A un certo punto è stata introdotta la regola di 2 cessioni: io prendevo il credito, lo cedevo alla banca e tutto si ferma lì. Riempiti i loro cassetti fiscali le banche non potevano più andare oltre. Oggi si trovano "in pancia" miliardi che non riescono a vendere a nessuno".

Lei ha superato questi ostacoli. Come?

"Ho elaborato un prodotto ’Eticscondominio’, che fa leva sul fatto che col Superbonus ci siamo dimenticati che ogni persona che abita in un condominio abita su un tesoretto, rappresentato dalla propria capacità fiscale di detrarre senza dover cedere il suo credito. Vitanova a quel condomino concede un finanziamento che rimborserà in 10 anni e potrà ripagare con quello che lui incassa dallo Stato come detrazione".