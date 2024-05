Superbonus, nuove regole. Ance: "Ci sono varie criticità. E’ la trentaduesima modifica. Associazioni mai consultate"

Cambiano di nuovo le carte in tavola. O meglio, cambiano per la trentaduesima volta.

L’emendamento del Governo al proprio decreto legge 39/2024, che prevede – tra le diverse novità – l’obbligo di spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni per le spese sostenute dal 2024, apre infatti un nuovo scenario, "su cui riflettere attentamente".

"Ci sono diverse criticità da considerare. La prima è sicuramente legata al metodo: siamo di fronte alla trentaduesima variazione e le associazioni di categoria non sono mai state consultate in merito. È l’ennesimo fulmine a ciel sereno – conferma Stefano Betti (nella foto a destra), modenese e vicepresidente nazionale di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) – che impedisce di poter fare programmazioni per il futuro".

La seconda è legata al legittimo affidamento dei cittadini nei confronti dello Stato. Questi interventi sono retroattivi: infatti, secondo Betti, "si tratta di un meccanismo che va a intaccare accordi precostituiti tra le parti, che devono così essere cambiati per volere di terzi, cioè per volere dello Stato, con elevato rischio di contenzioso tra i condomini e le imprese".

Ma non è finita qui. "A ogni modo, a differenza di quello che era stato annunciato verbalmente, la proposta emendativa ha preso in analisi una situazione più circoscritta – prosegue – Nel dettaglio infatti, l’obbligo della ripartizione in dieci anni vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi del bonus e non include invece l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Quindi, le imprese che hanno acquisito i crediti continueranno a utilizzarli in base all’attuale ripartizione in quattro rate, se relativi al superbonus, oppure in cinque per quanto riguarda gli altri bonus o tipi di interventi".

Ci sono tante altre situazioni da mettere poi sotto la lente di ingrandimento, su cui il vicepresidente fa il punto.

"Abbiamo poi un altro problema riguardante gli intermediari finanziari, perché non sarà più possibile compensare i crediti del superbonus con debiti previdenziali e qualcuno potrebbe avere difficoltà di capienza". Nel lungo elenco, però, emergono anche dei lati positivi.

"Un esempio? Coinvolgere i Comuni per quanto riguarda i controlli sul Superbonus. Noi siamo sempre a favore della legalità e se ci sono delle variazioni per migliorare i controlli, a favore delle imprese serie ed organizzate, le accogliamo benevolmente" aggiunge Betti.

Necessaria infine sarà però una riflessione sulle grandi sfide del futuro, su cui bisogna già interrogarci oggi per ottenere concrete risposte domani.

"Per quanto riguarda la ristrutturazione invece, dal 2028 al 2033 l’agevolazione non sarà più del 36 ma del 30 per cento. Questo apre un grande tema: anche Modena, come tutto il Paese e come tutta l’Europa, è chiamata a raggiungere entro il 2050 il grande obiettivo della decarbonizzazione.

Anche per questo sarà necessario un riordino complessivo di tutti i bonus edilizi verso la direzione che l’Europa ci chiede". Tante, dunque, le luci e le ombre su cui continuare a riflettere: "In futuro andrebbero riviste le percentuali di sconto, in funzione del reddito dei cittadini – conclude – ma senza meccanismi agevolativi pubblici, dallo Stato o dall’Europa, gli obiettivi previsti saranno irraggiungibili. Per dare un giudizio complessivo del decreto legge bisogna però attendere la conversione in legge: speriamo prevalga il buon senso e la certezza del diritto e del legittimo affidamento".