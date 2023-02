Superbonus, stop alla cessione dei crediti "Una bomba che minaccia il tessuto sociale"

di Alberto Greco "Una bomba ad orologeria che rischia di creare danni enormi ed irreversibili a tutto il tessuto sociale". È il commento del vice presidente nazionale Ance e presidente Emilia-Romagna della organizzazione imprenditoriale, il modenese Stefano Betti, a proposito del recentissimo decreto legge sul blocco della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura per i cantieri di ristrutturazione non avviati alla data del 17 febbraio. E aggiunge che "non risolve – a suo dire - il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Si tratta di 15 miliardi di euro, già maturati od in corso di maturazione". A rischio per Ance 90.000 cantieri di ristrutturazione delle case delle famiglie in tutta Italia, 25.000 imprese e 130.000 lavoratori. "La nostra regione - prosegue Betti - sarà tra le più interessate dal problema, essendo seconda in Italia per numero di interventi attuati sui condomini, la tipologia di fabbricato più interessata dai lavori nel 2023. Mentre la nostra provincia è, a sua volta, la seconda in regione per numero di interventi. Quindi, si può ben capire che anche sul nostro territorio i contraccolpi potrebbero essere gravissimi". A spaventare il mondo imprenditoriale è che la mancata cessione sul mercato dei...