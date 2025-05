Supercinema estivo, il cartellone

La magia del grande schermo, sarà protagonista dell’estate modenese con il Supercinema estivo di Piazza Panini, 800 posti e tanti film nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Nel nono mese dell’anno Arci Modena sta studiando un cartellone in cui proiettare pellicole appena presentate all’82esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In questo 2025 la novità è rappresentata da Supercinema extra, un cartellone caratterizzato da incontri creativi per bambini e famiglie, lezione di yoga, ginnastica all’aperto, aperitivi cinematografici e presentazioni di libri.

L’intero cartellone è presentato da Arci Modena in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Uisp Modena, Asia, Antenna1, Volt Cafè con il sostegno di Fondazione Modena e Comune: "Il Supercinema -commenta l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi-è un po’ l’inizio della nostra estate, la location è sempre più bella e questo testimonia la vocazione culturale e la passione cinematografica dei modenesi. Anche quest’anno Arci ha messo in piedi un cartellone molto interessante". Le proiezioni cominciano il 5 giugno con la Vita da grandi, in sala ci saranno la registra Greta Scarone e l’attore Yuri Tucci. Il 6 invece, in occasione della costituzione di Anpi Modena la proiezione di Roma città aperta con la presenza dello storico Andrea Morini. Si prosegue con Napoli – New York (7 giugno), Conclave (8 giugno), La filovia (9 giugno) a seguire Flow un mondo da salvare, Vermiglio (10), Ritrovarsi a Tokyo (11), Partenope (12), No Other land (13). Dal 14 giugno in poi tutti i film aderiscono all’iniziativa Cinema Revolution e saranno ad ingresso ridotto di 3.50 euro a proiezione: Follemente, L’orchestra stonata (15), Emilia Pèrez, La grande ambizione. Quest’ultimo sarà presentato dal regista Andrea Segre che dialogherà con il sindaco Massimo Mezzetti. Il 18 ci sarò Io sono ancora qui, Il ragazzo dai pantaloni rosa (19), Sherlock JR (20). Evento speciale il 21 con la proiezione di Nonostante il primo film da regista di Valerio Mastandrea che sarà in sala. Il primo ciclo di film si chiude il 22 giugno con Giurato numero 2 di Clint Eastwood. Nel mese di giugno le proiezioni cominciano alle 21.45: "Nelle prossime settimane – dice Greta Barbolini presidente Supercinema Estivo di Modena – presenteremo il resto del programma e siamo orgogliosi di poter dire che quest’anno le iniziative usciranno dall’arena grazie alla collaborazione con Coop Alleanza".

Antonio Montefusco