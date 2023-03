"Supercomprensorio sciistico? "Non credo sia la soluzione"

Nelle sedi istituzionali e sui social si rincorrono i commenti all’idea lanciata dal professor Romano Prodi di creare un super comprensorio sciistico che unisca Cimone e Abetone perché "solo i grandi comprensori sciistici – secondo Prodi - riusciranno a resistere alle sfide future, sfruttando le "opportunità" del Pnrr. "Un treno che passa una volta sola" sostengono gli entusiasti della proposta e per il quale c’è già uno studio di pre fattibilità datato 2021 con un tracciato di 6.100 mt lineari sui quali istallare una cabina con capienza di 8 posti e una spesa approssimativa di 34.650.000 euro. La proposta ha suscitato, però, non poche perplessità in Maurizio Paladini, sindaco del comune di Montefiorino, secondo il quale "il super comprensorio sciistico può aspettare".

Sindaco cosa non la convince?

"Il rilancio di questa vecchia idea dimentica che molti degli impianti di risalita, finanziati dalla Regione nell’ultimo piano triennale, non sono ancora utilizzabili e, probabilmente - se si concretizzasse questa boutade - saranno superati".

Sono solo ragioni economiche?

"L’altro aspetto che indebolisce la proposta è che a causa dei cambiamenti climatici lo zero termico continua a salire di quota. Di neve se ne vedrà sempre meno fino a che comincerà a scarseggiare (speriamo di no) anche l’acqua. Poco importa se il settore turistico invernale necessita della dichiarazione dello stato di calamità che, puntualmente, la Regione chiede al governo per far fronte ad una situazione straordinaria che non permette l’apertura delle piste da sci".

Quale il suo timore?

"Che l’idea sia stata buttata lì solo per non "perdere il treno", quando invece, sarebbe meglio concentrarsi e sfruttare il Pnrr per altri interventi".

Quali per esempio?

"Nella nostra regione sono ancora presenti territori marginali a rischio desertificazione".

Alberto Greco