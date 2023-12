Superlavoro per i Vigili del fuoco. Quasi 10mila interventi da gennaio: uno su cinque è legato al maltempo

Oltre novemila e settecento interventi in un anno, solo il 20 per cento di questi legati ad incendi. Un altro venti per cento, invece, riguarda il maltempo e sono stati effettuati circa 800 interventi per incidenti stradali. Tante anche le attività legate al soccorso a persona: dall’apertura della porta all’ascensore bloccato. E’ questo un primo bilancio della fondamentale attività svolta dei vigili del fuoco nell’anno che sta per concludersi su tutto il territorio. A fornire i dati è stato ieri il comandante, l’ingegner Ermanno Andriotto (nella foto), nell’ambito della presentazione della giornata di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco che si celebra il prossimo lunedì quattro dicembre. Una ricorrenza molto sentita dal personale e che sarà celebrata quest’anno in caserma. "La novità è proprio il fatto che riprendiamo la vecchia tradizione, che si ripete da anni e che ha avuto una pausa durante il covid – ha spiegato il comandante –. Siamo felici di fare le celebrazioni in caserma e ci tengo a sottolineare che le porte sono aperte anche per i cittadini. La cerimonia sarà estesa all’otto dicembre, quando stazioneremo in piazza Grande per esporre i nostri mezzi e per organizzare Pompieropoli, evento tanto apprezzato dai bambini. Ci teniamo ad essere in mezzo alla gente". Le celebrazioni lunedì iniziano alle nove: onore ai Caduti con deposizione di una corona di alloro alla lapide presso la sede centrale del Comando e , poco dopo, deposizione di una corona presso il Monumento al Vigile del Fuoco.

Per quanto riguarda il bilancio di un anno di attività particolarmente intenso per i pompieri, il comandante Andriotto ha sottolineato: "Abbiamo fatto più interventi degli altri anni: il comando di Modena ha partecipato alla mobilitazione a seguito di un evento catastrofico, come l’alluvione della Romagna, e abbiamo sfiorato i diecimila interventi con una media di 25 al giorno. Molti sono legati ai danni da maltempo ma c’è un’altra fetta non trascurabile della nostra partecipazione a seguito di incidenti stradali. Poi ci sono tanti altri interventi legati al soccorso di cittadini in difficoltà". Sono state 3485 le istanze evase nel settore della certificazione antincendio, 330 i servizi di vigilanza antincendio oltre a 48 corsi interni e 38 corsi di formazione per addetti antincendio. Inoltre 35 comunicazioni di notizie di reato nel campo antincendio oltre a 52 controlli. Per quanto riguarda la caserma e i distaccamenti, il comandante ha spiegato come si stia intervenendo per riorganizzare spazi e attrezzature. "Abbiamo una nuova autorimessa – ha sottolineato – e stiamo intervenendo per rinforzare alcune aree della caserma, come l’officina. Per quanto concerne i mezzi, le procedure di acquisto sono complesse ma in regione sono arrivate quattro autoscale nuove: mi aspetto un miglioramento per la situazi[EMPTYTAG]one dell’autoscala di Carpi".