’Supermarket’ della droga, arresti in città

Una vasta operazione antidroga coordinata dalla squadra mobile di Savona con la collaborazione delle squadre mobili di Genova e Modena, nonché con il contributo dell’unità cinofila della polizia di Stato di Genova, ha portato all’arresto di otto persone di nazionalità albanese e italiana. A sei destinatari della misura cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari, si aggiunge un arresto in flagranza di reato. L’operazione è stata chiamata ‘Golden Eggs 2022’ poiché i provvedimenti restrittivi sono stati adottati a conclusione di una complessa attività di indagine che già la scorsa estate, aveva portato all’arresto di cinque persone per spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 6 chilogrammi di droga, in particolare tipo cocaina, eroina e marjuana. La prosecuzione dell’indagine ha consentito di riscontrare a carico degli arrestati, residenti nelle province di Savona, Genova e Modena, oltre 250 cessioni di sostanze stupefacenti avvenute nel centro cittadino savonese. Uno degli indagati, destinatario della misura cautelare in carcere, è stato a arrestato in flagranza di reato dal momento che, nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 250 grammi di eroina che il fiuto di Constantin, il pastore belga in servizio presso il nucleo cinofili della polizia di Stato di Genova, ha scovato nel forno della cucina della sua abitazione. Infine, nel territorio del comune di Genova si è proceduto altresì all’arresto in flagranza per analogo reato di un cittadino albanese.