Supermercati, arrestato rapinatore seriale Dopo i colpi chiamava un taxi per la fuga

E’ un 41enne pluripregiudicato, di origine campane, l’uomo arrestato sabato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi in quanto ritenuto autore delle rapine aggravate commesse nei supermercati di Novi (In’s) e Limidi (Conad) il 30 e 31 marzo scorsi. In entrambi i casi il rapinatore, per recarsi sul posto e poi fuggire, ha utilizzato un taxi, condotto da due taxisti che erano all’oscuro dell’accaduto.

Le attività investigative portate avanti dai Carabinieri delle Stazioni di Novi e Soliera e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, hanno permesso in breve tempo di raccogliere fonti di prova integranti indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti del 41enne che è stato immediatamente portato in carcere a Modena e messo a disposizione del Giudice per le indagini preliminari per la convalida del fermo.

Giovedì scorso, al supermercato In’s di Novi, il pregiudicato, con volto coperto da una mascherina chirurgica e un cappellino, alle 13.45, ha puntato un coltello alla gola della cassiera facendosi consegnare il denaro in cassa, 200 euro, per poi fuggire a bordo di un’automobile che lo attendeva poco distante dal negozio.

Il giorno dopo al Conad di Soliera, poco prima delle 19, con le stesse modalità è stata compiuta una rapina ai danni della cassiera, con bottino di 900 euro.

Al momento non ci sono conferme si tratti dell’autore anche delle rapine ai danni dei tre supermercati di Carpi (Conad di via Galilei, Sigma di via Cuneo e Md di Cibeno), ma il modus operandi molto simile lascia aperta questa possibilità.

"Come sindaco di Carpi – afferma al riguardo Alberto Bellelli – sono lieto di annunciare che le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione del presunto autore delle rapine ai supermercati. Questo si aggiunge all’arresto di uno dei sospetti rapinatori della tabaccheria in via Bollitora da parte della Polizia di Stato. Voglio esprimere il mio ringraziamento e quello dei miei concittadini alle forze dell’ordine che hanno dimostrato grande professionalità e sensibilità nel rispondere alle preoccupazioni della nostra comunità. Grazie a tutti coloro che lavorano per garantire la nostra sicurezza e il nostro benessere".

Maria Silvia Cabri