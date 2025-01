Supermercati, nodo sosta: "Pagamenti poco chiari e regole discutibili"

Nodo sosta nei supermercati. Arriva infatti la polemica di alcuni cittadini riuniti da FederConsumatori per la gestione dei parcheggi dei due supermercati di via Canaletto. Da una parte l’Aldi, dall’altra il nuovissimo Esselunga. "Due parcheggi vicini, a servizio di supermercati applicano o applicheranno regole discutibili che (nel caso di Aldi) sono oggetto di numerose segnalazioni e contestazioni. Aldi – dice Federconsumatori – ha attivato un sistema di rilevazione degli ingressi con telecamere, affidato alla Nexobility Italia Srl. In un cartello all’ingresso del parcheggio, scritto in caratteri minuscoli, sono indicate le ’condizioni contrattuali’. Altri cartelli segnalano che la sosta è limitata a ’1,5 ore’ indicando che ’si applicano le condizioni contrattuali e di accettazione pubblicate all’entrata’. I cittadini hanno così ricevuto una lettera, dove si chiede il pagamento di 35 euro entro 14 giorni, per avere superato il tempo limite di sosta: in assenza di ciò vengono annunciati costi aggiuntivi e l’attivazione di ’ulteriori procedimenti giudiziari’. Non si tratta di multe, ovviamente, ma di richieste di pagamento di una ’penale contrattuale’ per il mancato rispetto delle condizioni indicate nell’illeggibile cartello. Tra le persone anche una con disabilità, che ha parcheggiato nell’apposito spazio esponendo il contrassegno, ma ha superato il tempo limite. L’implacabile servizio di Nexobility ha negato l’annullamento della penale". L’azienda Aldi, interpellata, fa sapere di essersi già attivata per risolvere la situazione nel migliore dei modi. A intervenire anche il Comune: "Il parcheggio del discount Aldi, con ingresso da via Montalcini, è da considerarsi pubblico per la totalità dei suoi posti e deve pertanto rimanere fruibile da tutti, senza limitazioni di tempo o di orario. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Modena, CambiaMo S.p.A., Coop Alleanza 3.0 e Acer Modena nell’ambito del progetto di rigenerazione del quadrante nord. La risoluzione della vicenda è indispensabile per un’area strategica" ha dichiarato l’assessore Zanca. La polemica tocca anche lo store Esselunga, che – sostiene Federconsumatori – vincolerà la gratuità del parcheggio agli acquisti. Da Esselunga fanno sapere che si tratterà solo di una "tutela per i clienti, per fare si che tutti trovino sempre posto". Tradotto: evitare accessi impropri.