"Supermercati troppo vicini. Così si paralizza il traffico"

Si insedierà anche un discount, seppure con una piccola superficie di vendita (si parla di meno di 800 metri quadrati), nella stessa zona in cui dovrebbe sorgere la nuova Coop e dove già si trova il supermercato Pam. La conferma arriva, indirettamente, dall’ultimo consiglio comunale, in cui si è discussa tra l’altro un’interrogazione dei gruppi di opposizione, esposta dal consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini, riguardante il piano del traffico previsto per questa zona.

La nuova insegna dovrebbe sorgere di fronte alla nuova Coop, in parte dell’area di proprietà della Cioccolateria Messori, che qui realizzerà anche la sua nuova sede aziendale (praticamente dove fino a un paio d’anni fa si insediavano i baracconi nel mese di giugno). In una nota stampa diffusa ieri, sempre Pasini poi attacca: "Le attività che la Giunta ha previsto di insediare nei pressi di via Circonvallazione e Via per Sassuolo (oltre all’ipermercato Coop sorgerà pure un nuovo supermercato - discount alimentare) causeranno interminabili rallentamenti e code, con aumento dell’inquinamento dell’aria, del rumore e degli allagamenti, già frequenti in zona in caso di temporali". Nella stessa nota, Pasini denuncia inoltre: "Rimane inspiegabilmente sospesa la nostra mozione 24 luglio 2023, in cui abbiamo proposto di annullare tutto lo "Studio di Traffico d’Ambito allargato", che non rispetta neanche le norme del DM 19 aprile 2006".

La sindaca Emilia Muratori replica: "Il consigliere Pasini finge di sorprendersi del nuovo insediamento commerciale, quando invece sa benissimo, visto che era vice-sindaco, che non sono stati previsti vincoli quando fu venduto quel terreno di proprietà pubblica. La possibilità per il proprietario (Cioccolateria Messori, ndr) di adibire parte di quell’area ad altra attività rispetto a quella produttiva era nella variante urbanistica che la precedente Amministrazione ha adottato nell’agosto del 2020. Il caso Coop è diverso: si tratta di un trasferimento con ampliamento della sede di un’azienda già presente sul territorio. Nell’ambito della Conferenza preliminare (sulla nuova Coop, ndr), in questi mesi, ha lavorato il Tavolo tecnico della viabilità. A luglio di quest’anno, è stato presentato all’Ufficio Urbanistica un permesso di costruire convenzionato che evidenziava la nuova funzione prevista nell’area in questione, ovvero un discount. Ricordo che la normativa vigente, come avvenne ad esempio per il nuovo Lidl di via per Spilamberto, non prevede la preventiva autorizzazione del Comune. E’ chiaro però che un nuovo discount avrà un impatto sulla viabilità: è per questo che l’Ufficio Urbanistica ha chiesto una integrazione sui flussi di traffico previsti e sta ora attendendo il riscontro da parte della proprietà".

Marco Pederzoli