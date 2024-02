"Superstar", show benefico col Rotary Muratori

Il Rotary Club Muratori ha organizzato per sabato 24 febbraio la rappresentazione dello spettacolo "Superstar", vera e propria opera rock. Lo spettacolo inzierà alle 21. Si tratta di un evento benefico su prenotazione: per informazioni e per poter partecipare si può mandare una mail all’indirizzo rotaryl.a.muratori@gmail.com oppure si può contattare il numero di cellulare 340/7686715. L’incasso sarà devoluto a Hesperia Bimbi, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ETS), che consente ai medici di Hesperia Hospital di mettere a disposizione personale altamente qualificato per aiutare, in Hesperia Hospital e in ogni parte del mondo, bambini bisognosi di cure ad elevato contenuto specialistico.