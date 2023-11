Superzampone da 320 chili: "Domenica la distribuzione gratuita"

Appuntamento da non perdere domenica prossima in centro a Castelnuovo Rangone per tutti gli amanti dei sapori tradizionali.

A mezzogiorno sarà infatti tagliato e distribuito gratuitamente a tutti i presenti il Superzampone, nell’ambito dell’omonima manifestazione organizzata dall’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi in collaborazione e con il sostegno dell’amministrazione comunale.

"La domenica precedente la festa – spiega intanto Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante, ideatore del Superzampone – si è completata come di consueto la preparazione del Superzampone. L’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, coadiuvato dall’instancabile impegno dei numerosi volontari, ha permesso, per la trentaquattresima volta, di presentarsi con un insaccato gigante".

È stata la stessa presidente dell’Ordine, Luisa Falchi Vecchi, sottolinea ancora Bortolamasi, "a coordinare la preparazione dello zampone più buono del mondo. Domenica 3 dicembre a mezzogiorno in punto, sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti nella piazza centrale di Castelnuovo Rangone, assieme a fagioloni, pane e lambrusco". Il peso del maxi insaccato è quest’anno di 320 chilogrammi, come comunicato ufficialmente ieri.

Un peso ben lontano, quindi, dal record di 1.038 chili registrato nel 2014. Tuttavia, l’obiettivo che si vuole perseguire è fare festa, assaggiare i sapori della tradizione e continuare una manifestazione che ha centrato appunto la sua trentaquattresima edizione. Durante la giornata, oltre al taglio e alla distribuzione del Superzampone, si terranno diverse iniziative, spettacoli, animazioni e mercatini tematici.

