Superzampone, la festa: in 5mila per l’assaggio del re degli insaccati. “Tuteliamo le eccellenze”

Modena, 1 dicembre 2024 – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 35esima edizione del Superzampone, la festa che, ogni prima domenica di dicembre, l’Ordine dei Maestri Salumieri in collaborazione col Comune di Castelnuovo Rangone dedica a un’eccellenza gastronomica come è appunto lo zampone, protetto anche col marchio Igp (indicazione geografica protetta).

Oggi 5mila persone hanno affollato il centro del paese e, poco dopo mezzogiorno, è iniziata la distribuzione gratuita di una porzione del super insaccato, con fagioli, pane e lambrusco. Quest’anno il Superzampone pesava 726 chili, era lungo oltre 3 metri e, prima di essere messo in migliaia di piatti, è stato cotto per 75 ore. La vera e propria festa è stata preceduta da un momento dedicato alle scuole, con il taglio del “minizampone” con gli studenti delle classi quarte della primaria Anna Frank di Montale.

Poi, l’incontro nella sala consiliare del municipio con l’Ordine dei Maestri Salumieri, nel quale il sindaco Massimo Paradisi ha sottolineato il valore dell’evento: “Il Superzampone è innanzitutto una festa. Un momento per ricordare le nostre tradizioni, ma anche un modo per creare un ponte col futuro. In questa direzione va un progetto che sta per cominciare, in collaborazione con IAL Emilia Romagna: nel nuovo anno a Castelnuovo inizieranno i corsi dell’Accademia delle Carni, un percorso per formare nuove professionalità e dare una nuova prospettiva di sviluppo al comparto”.

Non solo di opportunità, ma anche di rischi per il settore, ha parlato l’europarlamentare Stefano Bonaccini: “Questa è una giornata speciale per celebrare un settore, quello della lavorazione delle carni, che ha costruito il benessere diffuso di questo territorio. Le Dop e Igp dell’Emilia Romagna producono un volume economico pari a quello di tutte le altre regioni italiane, ma in questi mesi non sono arrivate solo buone notizie. Se da un lato, infatti, l’UE ha approvato un nuovo regolamento che tutela i prodotti Dop e Igp e annunciato per il 2025 30 milioni di euro di nuove risorse per la valorizzazione, dall’altro l’elezione di Trump negli Stati Uniti e i dazi promessi durante la campagna elettorale porteranno danni soprattutto alle nostre imprese, una politica da contrastare”.

Presenti ospiti speciali come gli attori Vito e Andrea Roncato, la conduttrice Rai Metis De Meo, una delegazione del Comune gemellato di Auriol e anche la sezione Alpini della Protezione Civile di Verona: “Questo evento – ha spiegato Luisa Falchi Vecchi, presidente dell’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi – serve da un lato per rafforzare la conoscenza dei nostri prodotti di qualità, dall’altro per tramandare una tradizione”. “Bello vedere tante famiglie – ha aggiunto Stefano Bortolamasi, il figlio dell’ideatore dell’evento Sante Bortolamasi –, le aziende del territorio avranno futuro solo se riusciranno a trasmettere la passione”.