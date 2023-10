Supporto cinofilo per gli agenti: in squadra arriva un pastore belga

Non ha ancora un nome ma è già diventato la mascotte del corpo di Polizia Municipale di Mirandola. Da giovedì scorso, data della sua presa ufficiale in servizio, ha fatto il suo ingresso nel corpo, diventando il 25esimo operatore, un esemplare, di sessanta giorni (nato lo scorso 25 agosto), di pastore belga di Malinois. Il cucciolo, figlio di due campioni già dispiegati in unità cinofile, è stato immediatamente affidato ai suoi due agenti conduttori, Valerio Zoni e Danilo Cardella. Saranno loro a prendersi cura del cane e a vivere in simbiosi con questo collega che, dopo l’arrivo, proseguirà nel percorso dedicato di addestramento. Negli intenti della Municipale mirandolese gli saranno affidati compiti di difesa e sarà di supporto costante alle pattuglie impegnate in ricognizione ed in tutte le missioni antidroga e antispaccio di sostanze stupefacenti. Al pastore belga infine sarà impartito anche uno speciale imprinting per la ricerca persone scomparse. L’addestramento complessivo dovrebbe durare per un massimo di 14 mesi per tutti gli impieghi per cui sarà utilizzato, ma entrerà progressivamente in servizio anche ad addestramento in corso. Per assegnare un nome al cucciolo l’amministrazione comunale ha deciso di sceglierlo attraverso un contest social, al quale la cittadinanza stessa è invitata a partecipare con propri suggerimenti. Soddisfatto di questo arrivo l’assessore alla sicurezza Roberto Lodi. "Diamo un caloroso benvenuto al nostro nuovo agente – ha commentato Lodi –. Siamo al cospetto dell’ennesimo upgrade, voluto per il nostro corpo di Polizia Locale, che sta permettendo a Mirandola di divenire un modello ed un riferimento su scala nazionale come dichiarato non più tardi di qualche giorno fa dal Comandante della Polizia Locale di Forte dei Marmi dottor Andrea d’Uva nel convegno sulla videosorveglianza. Ora Mirandola potrà veder completato il proprio organico con un supporto moderno, performante capace di ricoprire svariate e strategiche mansioni, al termine del proprio addestramento".

Alberto Greco