Maranello, 2 novembre 2021 - La Ferrari è pronta per il lancio di nuovi modelli automobilistici. A breve, entro metà novembre, sarà presentata la serie Icona, che arriva dopo la Monza Sp1 e Sp2. Mentre nel 2022 sarà svelato il tanto atteso Purosangue, il primo suv del Cavallino Rampante. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della casa di Maranello Benedetto Vigna durante la conference call sui risultati trimestrali.

"Oggi abbiamo una gamma prodotto completa come mai prima, la Ferrari 296 Gtb con il motore ibrido V6 lanciata a giugno è stata accolta con grande entusiasmo. Questo, insieme alla passione dei nostri clienti, ci ha permesso di sfruttare al meglio la fase economica positiva e di ottenere risultati forti". Vigna ha aggiunto inoltre che la Ferrari sta facendo "ottimi progressi con la strategia di diversificazione del marchio per migliorarne ulteriormente la vitalità”.

Superato il miliardo di ricavi netti in un trimestre

Quanto ai dati congiunturali, per la prima volta nella sua storia la Ferrari supera il miliardo di ricavi netti in un trimestre. Ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti pari a 1,05 miliardi di euro, in crescita del 18,6% rispetto all'anno precedente e del 15,1% rispetto al terzo trimestre del 2019. Mentre le consegne totali sono 2.750, in aumento del 18,9% rispetto al terzo trimestre 2020 e dell'11,2% rispetto al terzo trimestre 2019. Molto bene anche l'utile netto è pari a 207 milioni, in crescita del 21%.

"I forti risultati del terzo trimestre sono un importante passo avanti verso la guidance 2021 rivista al rialzo – ha proseguito Vigna - Le eccezionali relazioni con i clienti, fondamentali per conseguire la crescita a doppia cifra nel trimestre e da inizio anno, si riflettono nella raccolta ordini record a livello globale, in particolare in Cina e Usa. Questi risultati, con la solidità della nostra visione e il team che ho l'onore di guidare mi consentono di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo".

Prima auto elettrica nel 2025

"Continuiamo il nostro percorso di elettrificazione iniziato anni fa con LaFerrari e proseguito con la SF90 Stradale e confermo quando detto dal presidente (John Elkann) nell'ultima call, che la prima auto elettrica di Ferrari sarà presentata nel 2025". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando i conti del terzo trimestre 2021. "Avrete il piano completo in occasione del Capital markets day il 16 giugno del prossimo anno", ha aggiunto Vigna.