Svaligiata nella notte la tabaccheria in via Canaletto

Neppure il tempo di aprire che la tabaccheria è stata svaligiata. Sono amareggiati i titolari dell’esercizio commerciale di nuova apertura situato sulla via Canaletto, all’incrocio Fanti-via delle Suore. La spaccata è avvenuta alle 3 di lunedì notte. In base a quanto emerso a colpire sarebbe stato un malvivente ripreso dalle telecamere a fare un primo ‘sopralluogo’ sul luogo poi svaligiato. Un incappucciato in bicicletta che sarebbe andato avanti ed indietro davanti all’esercizio per poi fermarsi dinanzi allo stesso, ‘studiare il colpo’ e ritornare poco dopo con l’attrezzatura adeguata per forzare la saracinesca. Dopo aver sfondato la porta con una vanga, infine, il balordo si è introdotto nella tabaccheria impossessandosi di numerosa merce, in particolare gratta e vinci e tabacchi. Suonato l’allarme, il ladro solitario si è subito dato alla fuga con l’ingente bottino. Sul posto, chiamati dai titolari sono subito accorsi i carabinieri che stanno ora indagando per risalire all’identità del responsabile.

v.r.