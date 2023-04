Svelata la ’scuola innovativa’ Cortili interni e grandi vetrate per liberare l’energia dei bimbi

di Stefano Luppi

Prosegue la riqualificazione e la trasformazione del comparto nord della città, al quartiere Sacca Crocetta. Nei giorni scorsi il Comune ha ceduto, per 470mila euro, un’area di 10mila metri quadrati in via del Mercato a Inail: qui l’Inail, attraverso sue risorse pari a 7,7 milioni di euro, costruirà la nuova sede della scuola dell’infanzia e primaria ’La Madonnina’ definita ieri alla presentazione del progetto "scuola innovativa".

Perché questo appellativo? L’edificio, che sorgerà tra il Data center e il futuro Centro per l’impiego dovrebbe essere disponibile nella prima metà del 2025 e avrà le forme di una "piccola città" con ampie pareti vetrate, cortili interni, distribuzione degli spazi a corte e impiego del mattone a vista con gallerie e un piccolo orto per i bambini. Parla dell’investimento il sindaco Muzzarelli: "Diamo un’altra importante risposta, attraverso la riqualificazione e la rigenerazione, ai bisogni della città, al futuro che è adesso, alla Modena dei nostri figli. Con Inail abbiamo trovato un accordo che risale ai tempi del governo Renzi per questo ringrazio anche l’ex ministro Patrizio Bianchi. Inail ha investito milioni su questi progetti in Italia e il nostro, l’edificio a bilancio energetico neutro, è il quarto a livello nazionale a essere intrapreso".

Molti nella zona, attraverso il comitato Sacca polemizzano: "Noi - dice il sindaco - facciamo molti confronti e l’ultima assemblea alla Palazzina Pucci ha visto molta adesione ai progetti. Amiamo la coerenza, non possiamo entrare nei progetti privati anche se molte agenzie immobiliari mi dicono che il valore degli edifici privati, grazie ai progetti messi in campo tra Bando periferie, Pinqua, Pnrr e altri, è già cresciuto di 20mila euro".

Il direttore generale del Comune Valeria Meloncelli fa cenno "ai lavori ampi in questa zona della città e a luglio ci sarà anche, grazie al Pnrr, un parcheggio in zona Centro per l’impiego mentre partirà l’urbanizzazione della importante zona tra via del Mercato e via Forghieri" mentre il responsabile della Direzione centrale Patrimonio di Inail entra nel merito del futuro cantiere nell’area. Spiega infatti Carlo Gasperini: "L’edificio scolastico di scuola innovativa, reso possibile nell’ambito del Piano attivato nel 2015 dotato di 350 milioni di euro, potrà ospitare fino a 338 bambini in tre sezioni per la scuola dell’infanzia e due cicli di scuola primaria (dieci classi), in entrambi i casi statali. Entro aprile avvieremo la procedura aperta in ambito europeo per aggiudicare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di realizzazione della nuova sede della scuola La Madonnina per un importo a base di gara di 6 milioni e 30 mila euro (iva esclusa). Dall’avvio del cantiere, direi nel prossimo settembre, il contratto indica 540 giorni di lavoro per la conclusione dell’intervento. Inail si occupa della realizzazione delle opere che poi vengono concesse ai comuni attraverso un contratto di locazione i cui canoni sono a carico del ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono state individuate 56 aree di intervento in 18 regioni e Modena è appunto la quarta attuata".

"Il progetto – termina l’assessore Andrea Bosi – è stato elaborato dal settore Lavori pubblici partendo dalla proposta dello studio Franciosini di Roma, selezionato dal ministero dell’Istruzione attraverso un concorso di idee. Dai rendering si può già vedere la struttura moderna e il tanto verde intorno, il risultato di una innovativa e importante collaborazione gestita in comune tra enti pubblici. La scuola avrà un impianto di riscaldamento radiante a pavimento e un ottimale isolamento termico sia in inverno sia in estate mentre sui tetti saranno installati pannelli fotovoltaici".