Svelato il nuovo volto dell’ex Amcm: "È il palco della creatività modenese"

Potremmo iniziarecome nelle favole, "C’era una volta...". E infatti c’era una volta una centrale elettrica che forniva energia, c’era la rimessa dei filobus che muovevano la città, c’era un piccolo mondo di ‘fabbriche urbane’, magazzini, depositi, binari, tettoie, tutto a ridosso dei viali attorno al centro. Era la ‘cittadella’ dell’Amcm, un intero isolato fra via Sigonio, via Morane, via Peretti e via Buon Pastore. Da ieri, ufficialmente, è tutto un altro mondo: dopo trent’anni di discussioni e dibattiti, ideazioni e ripensamenti, l’area ex Amcm è divenuta il Parco della Creatività, inteso come comparto, abbraccio e concentrazione di attività e di servizi soprattutto dedicati allo spettacolo, alla cultura, allo sport e alle nuove energie delle start up che guardano al futuro. "Questo sarà il grande palcoscenico della creatività modenese", ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, tenendo a battesimo il grande progetto di rigenerazione urbana che ha completamente ridisegnato spazi e ‘contenitori’.

In quest’area, all’ex Aem, già cinque anni fa è stato inaugurato il Laboratorio Aperto con spazi per la sperimentazione e la ricerca. Ma la progettazione e i lavori sono poi proseguiti. All’ex Enel (che si affaccia su via Peretti) è nata la prima sala del Nuovo Teatro delle Passioni che ieri sera ha avviato la programmazione, e già è partito il cantiere per la seconda. E nel frattempo – con un’innovativa procedura che ha fatto incontrare iniziativa pubblica e impresa privata – si è andati avanti con i nuovi spazi. Da ieri è aperta la nuova palestra Sigonio (che sarà destinata anche ad attività di associazioni sportive) e si è completata la piazza centrale con i percorsi ciclopedonali, aiuole e una parete verde (che dovrà crescere...). Si è ultimato anche il parcheggio interrato con 248 posti ed entro pochi giorni si partirà con il restyling del Supercinema Estivo. Nell’area proseguono i lavori di iniziativa privata che porteranno alla nascita di alcuni alloggi di pregio in palazzine (la City Life modenese) e, all’ex Filovia su via Sigonio, di un supermercato Coop e di una galleria commerciale. L’intervento inaugurato ieri ha un valore complessivo di circa 7 milioni e 700mila euro, ma se sommiamo tutte le ristrutturazioni già effettuate e quelle in divenire, possiamo stimare che sull’area ex Amcm si siano investiti – in varie tranche – più di 30 milioni di euro, anche con fondi europei e del Pnrr.

"È un ponte fra passato e futuro", ha aggiunto il sindaco che ha aperto il suo intervento con un pensiero di vicinanza al popolo di Israele. Radici profonde e fronde larghe come il grande albero del murale che Andrea Chiesi ha realizzato sulla parete esterna della palestra. "Mi sono ispirato a una quercia, un albero che è simbolo di vita – ha raccontato l’artista –. Esposta all’aperto, l’opera cambierà secondo le stagioni e le condizioni di luce: il giallo del sole accenderà la parte calda del verde, mentre di sera si ‘caricherà’ il blu". È un ponte fra passato e futuro anche la grande storia imprenditoriale e umana dei fratelli e delle sorelle Panini a cui ieri è stata intitolata la piazza centrale del Parco della Creatività: a nome di tutta la sua "grande famiglia allargata", Antonio Panini, figlio di Giuseppe, ha voluto estendere questo riconoscimento a tutti coloro che hanno collaborato alle imprese fondate dai genitori. "Questo è un Parco dedicato all’arte, all’attività fisica, al teatro – ha sottolineato –. Noi oggi siamo giustamente concentrati a lasciare un mondo migliore ai nostri figli: questo luogo ci aiuterà a lasciare figli migliori al nostro pianeta, perché proprio qui possano imparare come si sta al mondo".