"Sventò un femminicidio, onorificenza ad Halilovic"

Se non fosse intervenuto probabilmente la situazione sarebbe degenerata. Pur avendo soltanto 21 anni, infatti, si è reso conto del pericolo che stava accadendo ad una donna, aggredita dall’ex compagno ed è intervenuto, salvandole la vita. Ora per lui è stata proposta l’onorificenza al presidente Sergio Mattarella. Parliamo del giovane Alen Halilovic che, la mattina del 2 dicembre scorso non esitò a bloccare un uomo di 41 anni di Gaggio di Castelfranco che stava colpendo con un coltello una donna alla gola, la sua ex, in strada nel Reggiano, a Guastalla. Il suo intervento, di fatto, sventò un femminicidio e portò poi all’arresto del 41enne che si trova ad oggi ancora in carcere. Le indagini sul tentato omicidio, infatti, non sono concluse. A presentare la richiesta di onorificenza per Alen, giovane nato in Italia da famiglia di origine bosniaca, residente nel Veronese sono stati i Comuni di Castelfranco Emilia, dove risiede l’aggressore appunto ma anche Verona, Guastalla e Viadana. Il giorno dell’aggressione la vittima aveva accettato un ultimo incontro con l’ex compagno, che si era però presentato con un coltello nascosto in auto.

La situazione si era trasformata rapidamente in un tentato femminicidio, ma l’intervento tempestivo di Alen evitò il peggio. Senza alcuna esitazione, infatti, il 21enne si frappose tra l’aggressore e la donna, impedendo che quest’ultima venisse nuovamente trascinata in auto e fosse ferita nuovamente, forse a morte. Il giovane, inoltre, nonostante i momenti concitati aveva avuto la prontezza di riprendere parte della scena con il cellulare, fornendo elementi cruciali per le indagini. Grazie al suo contributo, i Carabinieri riuscirono a rintracciare e arrestare l’aggressore poche ore dopo nella nostra provincia. La vittima era stata poi soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Emilia. Il coraggio di Halilovic è stato pubblicamente riconosciuto il 5 dicembre 2024 durante un evento della rassegna "Fai la cosa giusta" a Castelfranco. Ad Halilovic il sindaco della città, Giovanni Gargano, aveva consegnato l’Aes Signatum, la più importante onorificenza del comune. Per il 41enne, intanto, che lavorava alla Bosch di Nonantola, potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. I carabinieri lo avevano ammanettato dopo una rocambolesca fuga sulla Nuova Estense: aveva cercato di fuggire viaggiando a tutta velocità, fino a che non si era visto costretto ad arrestare la corsa.

v.r.