Sversamento anomalo nella rete fognaria, allertati Forestale e Arpae: schiuma nel canale

Sostanze proibite in fognatura sversate ieri a San Cesario? E’ l’ipotesi per cui sono stati allertati i carabinieri forestali e Arpae, intervenuti nel pomeriggio insieme a Hera e a tecnici comunali in prossimità dello scarico del depuratore di San Cesario, nei pressi di via Liberazione, dove lo stesso depuratore scarica nel Canal Torbido. Ad allertare tecnici e forze dell’ordine è stato il consigliere comunale di opposizione Mirco Zanoli, che spiega: "Abbiamo ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino e siamo subito intervenuti. In effetti, appena sono giunto sul posto, si poteva vedere un’abbondante schiuma formarsi a valle dello scarico sul Canal Torbido, mentre a monte non c’era assolutamente nulla. Ho chiesto ai tecnici e alle forze dell’ordine di intervenire perché reputo che sia del tutto assurdo che avvengano cose del genere, potenzialmente molto pericolose per l’ambiente circostante e non solo.

A un esame visivo, sembra che qualcuno abbia fatto uno sversamento anomalo in fognatura di un liquido contenente tensioattivi. Mi auguro comunque che le autorità competenti svolgano tutti gli accertamenti del caso per risalire al responsabile". Da Hera hanno confermato che lo sversamento illegale consisteva in un notevole "quantitativo di sostanze tensioattive" e che i tecnici prontamente intervenuti sul posto hanno permesso un rapido ripristino della funzionalità del depuratore.

m.ped.