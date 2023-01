Sversamento anomalo nella rete fognaria: schiuma nel canale a San Cesario

Sversamento anomalo nella rete fognaria a San Cesario

Modena, 13 gennaio 2023 – Sostanze proibite in fognatura sversate ieri a San Cesario? E’ l’ipotesi per cui sono stati allertati i carabinieri forestali e Arpae, intervenuti nel pomeriggio insieme a Hera e a tecnici comunali in prossimità dello scarico del depuratore di San Cesario, nei pressi di via Liberazione, dove lo stesso depuratore scarica nel Canal Torbido.

La segnalazione

Ad allertare tecnici e forze dell’ordine è stato il consigliere comunale di opposizione Mirco Zanoli, che spiega: "Abbiamo ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino e siamo subito intervenuti. In effetti, appena sono giunto sul posto, si poteva vedere un’abbondante schiuma formarsi a valle dello scarico sul Canal Torbido, mentre a monte non c’era assolutamente nulla. Ho chiesto ai tecnici e alle forze dell’ordine di intervenire perché reputo che sia del tutto assurdo che avvengano cose del genere, potenzialmente molto pericolose per l’ambiente circostante e non solo. A un esame visivo, sembra che qualcuno abbia fatto uno sversamento anomalo in fognatura di un liquido contenente tensioattivi. Mi auguro comunque che le autorità competenti svolgano tutti gli accertamenti del caso per risalire al responsabile".

Da Hera hanno confermato che lo sversamento illegale consisteva in un notevole "quantitativo di sostanze tensioattive" e che i tecnici prontamente intervenuti sul posto hanno permesso un rapido ripristino della funzionalità del depuratore.

L'intervento di Arpae e forestali

I tecnici dell'Arpae, insieme ai carabinieri Forestali, ieri hanno fatto un campionamento e si è ipotizzato che l'anomalia allo scarico del depuratore fosse dovuta a un significativo sversamento anomalo in fognatura, proveniente dalla vicina area industriale di via Verdi, con presenza di tensioattivi.

Sono stati condotti accertamenti e campionamenti sulle reti fognarie della zona industriale, rilevando in alcuni pozzetti la presenza, ancora, di acque biancastre e in altri di melme tipiche degli scarti del lavaggio. L'ipotesi che l'origine della problematica verificatasi nel Canal Torbido fosse da ricondurre a uno scarico anomalo in fognatura, spiega Arpae, potrà essere confermata dal risultato delle analisi delle acque prelevate.

Oggi le acque erano prive di schiuma

Un successivo sopralluogo, oggi venerdì 13 gennaio, ha rilevato che nei pozzetti all'interno della zona industriale le acque non avevano più le caratteristiche della sera precedente. Il gestore Hera ha comunicato che già alle 7 di oggi le acque di scarico erano migliorate. I successivi accertamenti di Arpae hanno confermato che le acque allo scarico, così come quelle delle vasche del depuratore, erano prive di schiuma.



