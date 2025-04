Sversamento di liquido rosso nel Panaro. Sul posto Hera e Arpae, scatta l’indagine

Lo sversamento di una sostanza fa diventare rosa un tratto di Panaro. E’ successo lunedì scorso, tra i territori di Vignola e Savignano, e l’accaduto è stato filmato e denunciato alle autorità competenti. A raccontare il fatto è stato un pensionato vignolese appassionato pescatore, che ha detto tra l’altro: "Verso le 18 di lunedì, un passante di mia conoscenza ha notato lo sversamento nel fiume di acqua di colore rosa proveniente dallo scolmatore del depuratore di Hera, situato sulla sponda del comune di Savignano sul Panaro. Chi ha visto quanto stava accadendo ha girato un breve video e poi, allarmato, ha subito avvisato telefonicamente l’Arpae. Alcune ore dopo, una referente di Arpae lo ha contattato tramite un messaggio vocale, comunicando che aveva già contattato l’assessore del comune di Savignano, la Protezione Civile e i tecnici di Hera, precisando che, purtroppo, i tecnici non sono riusciti a giungere in tempo per la constatazione effettiva dello sversamento. Per quanto mi riguarda, ho denunciato il fatto al Carlino per sensibilizzare i lettori in merito a un episodio le cui conseguenze, senza inutile retorica, potrebbero essere allarmanti. Noi pescatori possiamo essere importanti sentinelle per questo genere di situazioni, e invito a denunciare questioni del genere, che purtroppo non sono rare in caso di maltempo. Anche perché, alla fine, ci rimettiamo tutti".

Da parte di Hera, intanto, confermano: "Hera è stata attivata da Arpae e si è precipitata sul posto: al suo arrivo l’operatore non ha riscontrato la particolare colorazione dell’acqua all’uscita dell’impianto. Sono comunque stati avviati accertamenti per risalire a chi ha sversato la sostanza".

Dunque, secondo Hera, qualcuno evidentemente ha versato sostanze in Panaro, approfittando del momento di maltempo e del fiume ingrossato. La situazione, come già confermato dal cittadino che ha contattato il Carlino, è nota anche ad Arpae. Dall’agenzia regionale, infatti, confermano che stanno indagando sulla questione, per cercare di risalire ai responsabili. "Siamo a conoscenza dell’accaduto – spiegano – e siamo in contatto con Hera. I nostri tecnici, assieme a quelli di Hera, sono andati sul posto. Ora sono in corso analisi sulle sostanze prelevate per cercare di risalire ai responsabili".

Marco Pederzoli