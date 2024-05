Sviene a causa del rogo. Salvato da due poliziotti

Il fumo aveva invaso l’appartamento: se non fosse stato per la prontezza e il coraggio degli agenti, probabilmente, per il proprietario non vi sarebbe stato nulla da fare. Sono stati proprio gli agenti della Volante, infatti, la sera del 29 aprile scorso a salvare la vita ad un uomo privo di sensi a causa di una intossicazione da fumo sprigionato da un principio di incendio scoppiato nel suo appartamento, partito da un forno a gas. I due agenti sono entrati dal balcone del secondo piano dell’appartamento, situato in zona Musicisti, dove era stato segnalato un fumo denso fuoriuscire dalla finestra dell’abitazione. Dal momento che la porta d’ingresso risultava chiusa a chiave i poliziotti si sono introdotti dal balcone dell’appartamento adiacente. Una volta in casa, essendo satura di fumo si sono coperti il volto con un panno bagnato per agevolare la respirazione. Mentre una agente ha aperto tutte le finestre e ha fatto evacuare gli altri condomini, il collega è riuscito ad individuare il principio di incendio in cucina e a spegnerlo. Con difficoltà a causa del buio, si è fatto poi strada nell’appartamento fino a che non ha trovato l’uomo sdraiato sul letto privo di sensi. Lo ha quindi trasportato di peso sul pianerottolo dove pian piano ha ripreso conoscenza. I pompieri, prontamente giunti sul posto, hanno poi messo in sicurezza l’abitazione mentre i sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo, fuori pericolo, in ospedale