Sviluppatore di applicazioni per le macchine automatiche

Il Centro Impiego Castelfranco Emilia ha avviato la ricerca per conto di una importante impresa del territorio di una figura da impiegare per programmazione, azionamenti, sviluppo di applicazioni di motion control; sviluppo di applicazioni per il controllo di macchine automatiche: PLC e HMI con Siemens S7, PLC e HMI con Allen Bradley, HMI Proface. L’azienda ha indirizzato la ricerca principalmente verso figure senior, ma valuta anche profili junior, con una buona base e conoscenza della programmazione PLC e interessati a lavorare nell’automazione industriale. Si richiede il conseguimento della laurea in ingegneria, ma si valutano anche profili con diploma tecnico. E’ altresì richiesta la conoscenza di un sistema di progettazione quadri elettrici: es. SPAC, Eplan e una buona conoscenza della lingua inglese. Le domande vanno inviate entro il 29092023 a [email protected] o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe