Sviluppo e benessere economico. Confronto tra Comune e imprese

Una delegazione dell’amministrazione comunale di Formigine, guidata dal sindaco Elisa Parenti, è stata protagonista di una visita a diverse imprese associate Lapam Confartigianato che operano e producono benessere economico e sociale nel territorio formiginese. E’ stata la stessa associazione di categoria a promuovere quello che ha voluto essere un momento di confronto finalizzato a rafforzare il dialogo tra piccole e medie imprese e Amministrazione. Le due delegazioni hanno fatto tappa presso Italforni Srl, Cavani Srl , Mec Control Srl , Tecnos Srl, Traimec Srl e Boxtosi Spa, realtà differenti tra loro accomunate però da un forte legame con il territorio e continueranno ad organizzare visite ad altre aziende formiginesi. Dopo una prima parte conoscitiva di presentazione delle varie attività, non è mancato il dialogo diretto tra impresa, associazione e amministrazione per analizzare la situazione economica e sociale del contesto attuale nel comune formiginese. "Un momento di confronto fondamentale e – afferma Alberto Filippini, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Formigine – necessario per far emergere le esigenze reali delle imprese e tradurle in politiche concrete. Il contatto diretto tra amministratori e imprenditori permette di superare le distanze". Sulla stessa lunghezza d’onda Parenti: "Questi incontri – ha detto – sono occasioni preziose per ascoltare le imprese: un dialogo diretto ci permette di cogliere con maggiore immediatezza i suggerimenti e di lavorare per creare condizioni favorevoli alla crescita economica e sociale".

