Svolta nelle indagini dell’omicidio Vassallo. Plauso del Comune

Dario Vassallo, cittadino onorario fioranese (nella foto), ce l’ha fatta. Dopo quattordici estenuanti anni di silenzio, una bozza di verità è venuta a galla: come il fratello del ‘Sindaco Pescatore’ sostiene da sempre, l’omicidio di Angelo Vassallo - riportano le indagini della Procura di Salerno - è legato agli sforzi, protratti nel tempo dal medesimo, di stroncare il traffico di sostanze stupefacenti da parte della criminalità organizzata nel territorio di Pollica. Fiorano, già connessa indissolubilmente con Dario dal 2019, ha instaurato una relazione ancor più stretta con la famiglia Vassallo: Francesco Tosi, ex primo cittadino della città, è stato infatti nominato Ambasciatore dell’omonima Fondazione, per le battaglie a favore della legalità perpetrate durante i suoi due mandati amministrativi. "Fiorano - dichiara il Sindaco Marco Biagini - ha saputo tenere alta l’attenzione per la legalità, individuando negli anni protagonisti ed eroi civili come il Sindaco Pescatore che hanno pagato con la vita la difesa della legalità; per questa ragione avremo cura di mantenere l’impegno per i prossimi anni, rinsaldando le vecchie amicizie e promuovendo percorsi per la cultura delle giovani generazioni".

Gabriele Arcuri