Svolta nell’omicidio del prof, c’è un indagato. La vicina: “Li ho sentiti litigare”

Modena, 23 agosto 2025 - E’ arrivata la svolta nel caso dello psicoterapeuta trovato morto nel suo studio di via Stuffler, con una cintura stretta attorno al collo. Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati: l’ipotesi di reato è quella di omicidio volontario.

Si tratterebbe di un giovane straniero, pare di origine tunisina e che da tempo frequentava l’abitazione del 78enne Raffaele Marangio: un giovane sotto i trent’anni che – nei giorni successivi al delitto – si era già allontanato da Modena, verso un’altra Regione.

Un ragazzo che pare da qualche tempo discutesse con la vittima tanto che alcuni vicini avevano udito le grida nei giorni precedenti il presunto delitto: il corpo del pensionato è stato trovato privo di vita lo scorso 26 luglio. “Li sentivo litigare” ha detto una vicina di casa del professore. “Li sentivo dal giardino; ho sentito anche gridare” ha spiegato un’altra residente.

Un’accelerazione nelle indagini, dunque, che potrebbero portare anche ad un eventuale fermo nelle prossime ore nel caso in cui gli elementi a carico dell’indagato fossero ‘granitici’, importanti. Di questo, però, non vi è certezza: quello che si sa è che si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia scientifica sulla scena del crimine.

Sarà fondamentale l’eventuale comparazione con il dna e altre tracce isolate nell’abitazione di Marangio ma a fornire indizi importanti saranno anche le analisi effettuate sui contatti telefonici della vittima, così come quelle relative alle celle agganciate da eventuali cellulari nei giorni e nelle ore precedenti il delitto, che sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio.

Proprio da quel venerdì mattina, infatti, il telefono dello psicoterapeuta risultava spento tanto che la figlia – che risiede a Roma – non riuscendo a mettersi in contatto con il padre che sentiva quotidianamente si era allarmata. La polizia, insieme ai pompieri e ai sanitari del 118 era entrata poi nell’abitazione di via Stuffler alle 13 del 26 luglio, trovando il corpo privo di vita di Marangio. La salma era in posizione supina, con una cintura stretta attorno al collo.

Proprio la posizione ‘innaturale’ in cui il cadavere era stato rinvenuto aveva allontanato dalla mente degli inquirenti l’ipotesi che il professore si fosse tolto la vita. Da subito i sospetti – sentiti anche i conoscenti di Marangio – si erano concentrati proprio su quel giovane tunisino che spesso frequentava l’abitazione del professore tanto che era stato notato arrivare in via Stuffler anche in piena notte.

Non solo: c’è chi afferma appunto di aver sentito litigare i due uomini ad estate già iniziata. Ora saranno le indagini – coordinate dalla procura – a far luce sull’accaduto. Quel che si sa è che Marangio era in procinto di trasferirsi a Roma, dalla famiglia dopo una vita dedicata al prossimo. Proprio questo aspetto potrebbe aver originato e ‘fomentato’ le liti con l’indagato ma, appunto, tutto il resto della vicenda è ancora da ‘scrivere’. La morte del prof, oggi, resta ancora un mistero.