Svuotati e bonificati tutti i locali. Condominio di via Bolsena ripulito

Prima lo svuotamento delle cantine con lo sgombero dei rifiuti abbandonati e, successivamente, la muratura definitiva del piano autorimessa dichiarato inagibile, mettono in questi giorni la parola ‘fine’ alla nota vicenda del condominio di via Lago di Bolsena 8, oggetto negli ultimi tempi di situazioni ed episodi di degrado e insicurezza. Sabato scorso sono state eseguite ad opera di Aimag, con il coordinamento della Polizia locale, le operazioni di svuotamento dei locali interrati che hanno permesso di ripulire cantine e garage liberandoli di quintali di materiale vario giacente in stato di degrado e abbandono.

Tra questi, ben 120 televisori, una quarantina di biciclette rotte, giocattoli inutilizzabili, elettrodomestici, materassi e pneumatici.

Allo svuotamento hanno partecipato anche alcuni condomini che si sono resi disponibili a sanare una situazione diventata ormai intollerabile.

Un supporto prezioso frutto della collaborazione e delle relazioni intessute dalla Polizia locale con parte dei residenti del condominio stesso.

Liberata l’area, si procederà nei prossimi giorni alla chiusura degli interrati con la sigillazione (mediante muratura) del piano autorimesse onde evitare il ripetersi di occupazioni illegittime o l’accumulo di ulteriori rifiuti. Mettendo così una volte per tutte la parola ‘fine’ a questa vicenda.

Maria Silvia Cabri