"Svuotato il Punto nascite di Mirandola Attrezzature trasferite al Ramazzini: vergogna"

"Beffa nella beffa". Nella Giornata Mondiale delle Ostetriche (istituita nel 1987), l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola si vede privato e svuotato delle strumentazioni e attrezzature impiegate per la Sala Parto. A denunciare l’accaduto è il consigliere e capogruppo della Lega Guglielmo Golinelli. "Altro che temporanea chiusura" attacca l’esponente del Carroccio. "Ausl, Regione e Pd – tuona Golinelli – hanno finalmente gettato la maschera. Nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr), in maniera furtiva sono state portate via tutte le strumentazioni e le attrezzature dal Punto nascite di Mirandola. Una mossa che conferma la non volontà di aspettare il parere del Governo, già evidente con la chiusura operata in maniera preventiva rispetto a qualsiasi risposta.

Il Punto nascite è stato chiuso con la medesima modalità già operata a Pavullo".

Dalla fine dell’anno scorso l’Ausl aveva bloccato l’attività di travaglio-parto a Mirandola, nonostante le forti pressioni delle associazioni e istituzioni del territorio per il suo mantenimento e la richiesta di deroga rispetto ai parametri, soprattutto dopo che il Governo aveva esteso la durata dello "stato di emergenza" per l’Area Nord a tutto il 2023.

Le circa 600 partorientianno dell’area ora devono ’migrare’ a Carpi e Modena.

A Mirandola, sempre più a corto di professionisti, ha continuato ad essere garantita solo l’assistenza nelle fasi pre e post-parto e la chirurgia ginecologica ambulatoriale. Ora, con la decisone di riallocare le attrezzature al Ramazzini si sospetta possa essere sempre più improbabile una riapertura del Punto nascite. "La cosa grave, e particolarmente deprecabile – che non è sfuggita a Golinelli – riguarda il trasferimento non concordato al Ramazzini di Carpi di attrezzature e vari strumenti donati dall’Associazione ’La Nostra Mirandola’ all’ospedale Santa Maria Bianca, posti a disposizione delle utenti della Bassa modenese e dei suoi medici in servizio". Per questo l’esponente leghista conclude affermando: "Non possiamo che dire ai tre artefici di questa programmata chiusura un sonoro: vergogna".

Alberto Greco