’Svuotavano’ i bancomat con l’inganno

Si proponevano come clienti della rete per acquistare elettrodomestici o altro materiale. Dopo di che, con uno stratagemma, traevano in inganno i venditori ai quali chiedevano di recarsi agli sportelli bancomat per ottenere il bonifico relativo agli acquisti. Con uno strano giro di parole, riuscivano infatti a prelevare ingenti somme dai conti correnti delle ignare vittime che, qualche attimo dopo, si rendevano conto di aver perso i soldi e non, certo, di aver incassato caparre. Sono finiti a processo con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe tre uomini e una donna residenti nella nostra provincia. Ieri mattina, dopo la discussione del pm, alcuni hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato e altri hanno optato per il patteggiamento: la sentenza è attesa a febbraio. Al gruppo di truffatori, solo per quanto riguarda la nostra provincia, vengono contestate una decina di truffe per diverse migliaia d’euro. Alla sbarra un napoletano e la moglie, un carpigiano e un marocchino tutti appunto ‘trapiantati’ nella nostra provincia. Il provvedimento era nato a Perugia inizialmente ma è stato successivamente ‘esportato’ a Modena in base al reato più grave, ovvero autoriciclaggio. Le truffe avvenivano quasi tutte ‘attraverso’ un noto sito di compravendite. Gli indagati si presentavano come acquirenti; dopo di che invitavano gli ignari venditori a recarsi ad un vicino bancomat per ritirare l’acconto. A quel punto le vittime venivano indirizzate a compiere una serie di ‘manovre’ volte in realtà a trasferire i loro soldi sui conti dei malviventi. A febbraio è attesa dunque la sentenza.

v. r.