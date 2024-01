Symbol Amatori, ancora un ko. Ora il campionato cambia

NOVARA

7

SYMBOL

3

TR AZZURRA NOVARA: Bernardelli, Brusa, Fortina, Stefani, Ortiz, Gallotta, Mele, Mastropasqua, Maniero, spina; all.: Campanati.

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Scutece.

ARBITRO: Marcolin (VI).

NOTE: Nessun Espulso temporaneo; Marcatori: 1° tempo Pochettino al 7’05", Ortiz (TR) al 7’54 ed al 9’34", Maniero al 14’29", Pochettino al 23’36"; 2° tempo Ortiz al 8’40, 11’55" e 13’01", Tudela (TD) al 16’36", Maniero al 19’47".

Chi, alla vigilia del campionato, avrebbe mai pensato che dopo due turni, l’attesissima Symbol Amatori sarebbe stata malinconicamente ultima? Forse nessuno, e invece la situazione si è concretizzata: ora il destino della stagione della Symbol è ad un passo dal cambiare completamente: d’ora in avanti i gialloblù dovranno solo vincere per sperare ancora nella A1, e le premesse non sono delle migliori, almeno stando a quanto si è visto anche a Novara. D’accordo che Ortiz si sia confermato la "bestia nera" della Symbol, che fino ad ora da marcato 9 su 15 reti subite dal Novara, ma come all’esordio con Breganze la Symbol è apparsa appannata, in difficoltà in attacco, con un gioco troppo macchinoso, che fatica a mettere gli attaccanti in condizione di concludere. Se a questo aggiungiamo il momento no di Tudela, che fatica a vedere la porta, ed una difesa che non è più arcigna come in passato, ecco che il quadro si chiarisce, e non è un quadro positivo. In compenso in serie B parte bene la Pico Mirandola, che sia pure a ranghi ridottissimi, con solo giocatori del proprio vivaio, riesce a mettere sotto la temuta Scandianese con un tennistico 6-1, confermandosi protagonista del girone. HOCKEY A2, 2^G.: Montecchio Pr. - Thiene 4-8; Scandiano – Sandrigo 5-4; Breganze - Seregno 5-6; Bassano – Correggio 3-5; Azzura NO - Symbol Amatori 7-3. Classifica: Scandiano ed Azzurra punti 6, Correggio 4, Thiene, Seregno e Breganze 3, Montecchio Pr., Bassano e Seregno 1, Symbol Amatori e Sandrigo 0. HOCKEY B, 1^G.: Pico Mirandola – Scandianese 6-1; Amatori PS – Correggio rinv. Al 20/01; Cremona – Amatori MO rinv. Al 20/01. Classifica: Pico Mirandola punti 3, Amatori PS, (*) Correggio (*), Cremona (*), Amatori MO (*) e Scandianese 0.

r.c.