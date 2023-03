Syrotheband, il disco del debutto Ecco ’A foggy night of summer’

Il momento tanto atteso, la data da cerchiolino rosso sul calendario, è finalmente arrivato. Oggi, dopo quasi tre anni di arrangiamenti, remissaggi e aggiustamenti in studio, prende forma ’A foggy night of summer’, l’esordio discografico di Syrotheband, l’alias di gruppo per i finalesi Mattia Ferioli ed Elisabetta Sabatini (in foto). Questo primo album, a cui fino allo scorso agosto ha dato il suo contributo anche Matilda Pinotti, è un percorso musicale che si srotola per 40 minuti, compresi in nove canzoni: 1613k7, Hell in paradise, Melancholia, Him, Count on me, Never asked for, Let me go e i due singoli del 2022 da volume al massimo come Hit me like that e Shooting star. Ma a ben vedere ’A foggy night of summer’ è soprattutto, come suggerisce il titolo, un omaggio al genius loci della Bassa. "Le musiche dell’album richiamano un percorso di introspezione dell’anima, un qualcosa che senti ma non riesci a toccare, proprio come la nebbia con cui siamo cresciuti e che ha forgiato i nostri caratteri".

Il disco si apre con ’1613K7’, un brano che a livello di sonorità miscela una base alternative rock all’indie-folk. "Il testo parla di una relazione conclusa che genera un senso di vuoto difficile da superare", rimarcano i due ragazzi di Finale. Al suo interno è presente pure un featuring, ’Hell in Paradise’: "Concepito come un intermezzo prettamente strumentale, in studio si è evoluto fino a diventare, grazie ai ragazzi di ’Senza Dubbi’, l’ultimo singolo pubblicato prima dell’uscita dell’album". Non fanno invece parte della raccolta ’Hurt me’ e ’Hey’, due brani confluiti nel progetto ’Satellite vol.1’, la compilation della Fondazione Scuola di Musica Andreoli sbarcata a maggio su Spotify, Apple music e altre piattaforme. Lo scorso anno con un minitour nel Lussemburgo e qualche data in Italia, Syrotheband ha dato un saggio delle sue abilità sul palcoscenico. "Per l’uscita del nostro primo album abbiamo in programma un release party. Ci esibiremo a Finale il 26 marzo, a conclusione dell’evento ’Ragù underground market’, intorno alle 21.30".

Generoso Verrusio