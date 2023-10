System Ceramics, le tecnologie green 4.0 abbattono gli impatti

Grazie allo smart factoring, System Ceramics, azienda di Coesia, sta rivoluzionando l’offerta offrendo alle imprese la possibilità di un cambiamento radicale nei processi di filiera, rendendoli sempre più green - dal modo in cui l’azienda produce a come distribuisce i suoi prodotti - contando su strumenti quali l’Internet of Things (IoT), l’intelligenza artificiale e il Machine Learning.

Si tratta di una svolta epocale per il Made in Italy, che affonda le sue radici nell’industria manifatturiera tradizionale. "Sostenibilità e innovazione sono diventati fattori imprescindibili per fare business – ha dichiarato Luca Bazzani, CEO di System Ceramics e Vice President di ACIMAC – le imprese hanno sempre più un ruolo da giocare nella transizione verso un nuovo sistema economico e questo presuppone un cambiamento culturale e strutturale per ottenere soluzioni efficaci a tutela dell’ambiente senza rinunciare agli obiettivi di crescita".

System Ceramics sta lavorando con un piano di sostenibilità ad-hoc, "finalizzato alla riduzione strutturale delle emissioni di CO2, e all’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, che rende l’impatto delle nostre aziende e i prodotti finali elaborati dalle nostre macchine sempre più green".

System Ceramics ha introdotto una struttura Supply Chain per investire su un monitoraggio dell’intera catena produttiva in termini di efficienza energetica e sostenibilità. "L’obiettivo è lavorare con fornitori prevalentemente locali e certificati dando ai clienti la possibilità di migliorare a loro volta la sostenibilità della loro scelta finale".

System Ceramics sta apportando un contributo al settore della produzione ceramica attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie che puntano a rendere l’industria sempre più sostenibile su tutto il processo ceramico: dalla pressatura alla decorazione. "Ne sono un esempio la pressa ceramica Superfast, che offre un risparmio energetico del 70%, Creadigit Infinity, la tecnologia di decorazione digitale con un processo di stampa a inchiostri a base d’acqua".