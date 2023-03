Modena, tabaccaio rapinato e minacciato col coltello: "Mio figlio accerchiato da tre balordi armati"

Il tabaccaio circondato dai rapinatori (video Trc)

Modena, 16 marzo 2023 – Accerchiato e minacciato con un coltello. Sono stati attimi di paura per il titolare della tabaccheria Remida di viale Ciro Menotti a Modena. L’episodio è accaduto lunedì sera. Il giovane, terminata la giornata di lavoro, ha chiuso come sempre la saracinesca del negozio, per altro in una zona molto trafficata (in prossimità della rotatoria della Maserati che porta in tangenziale) alle 19,30. Appena messo piede fuori dalla tabaccheria è stato subito accerchiato da tre individui che, con tutta probabilità, lo stavano aspettando. Passamontagna e cappuccio di felpe e giubbotti tirati su a coprire i volti. Dalle immagini, uno di loro ha sicuramente il passamontagna sul volto. La scena è stata infatti interamente ripresa dalla telecamera di sorveglianza installata fuori dal locale. Si vede chiaramente il tabaccaio che viene avvicinato da due della gang, uno gli afferra un braccio, quasi lo spingono contro la saracinesca in modo da bloccarlo; uno dei due gli punta un coltello al fianco intimandogli di consegnarli l’incasso della giornata. Il giovane estrae dalla tasca 80 euro e li consegna al rapinatore poi, con uno scatto, riesce a divincolarsi dai tre e a scappare, attraversa la strada e si rifugia in un negozio...