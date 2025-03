Tabanelli in cima al mondo. Le Olimpiadi si avvicinano

Lo ha detto lei stessa, con lo stupore dei bambini più che con la consapevolezza matura di chi sa che certi risultati sono quasi impossibili da cogliere: "È incredibile aver vinto il Mondiale juniores e quello seniores a un solo anno di distanza". Già, incredibile: non può essere che questo l’aggettivo che definisce una stagione che già adesso, quando Flora Tabanelli ha soltanto 17 anni, sembra ineguagliabile. La classe 2007 di Sestola, i genitori Antonio e Lucia gestori del rifugio al Lago Scaffaiolo, ha fatto praticamente en plein nella stagione d’esordio ai massimi livelli: ha vinto le sue prime gare di coppa del mondo, ha vinto la classifica generale nella coppa del mondo di freeski, ha vinto la classifica generale di specialità nel Big Air, ha vinto i Winter X Games di Aspen, in Colorado, ha vinto sabato sera il Mondiale Big Air, tappa finale di una stagione trionfale. Insomma, nei fatti, nemmeno maggiorenne, a Flora Tabanelli manca soltanto l’oro olimpico per potersi fregiare di una bacheca già completa. Pensare che le prossime Olimpiadi in cui gareggiare nelle due gare del freeski, lo Slopestyle e il Big Air, saranno in casa, ai Giochi di Milano-Cortina ma sui tracciati di Livigno così familiari all’atleta appenninica, non può che mettere l’acquolina in bocca. "Sono davvero contenta della mia stagione – sono state le sue prime parole dopo l’oro mondiale ottenuto a Saint Moritz –. Ho cercato sempre di fare del mio meglio e sono davvero soddisfatta di questi risultati. Credo sia la via migliore per chiudere questa pazzesca stagione, sono veramente senza parole ma sono anche meravigliata del mio risultato. è stata una grande sfida che ho vinto. Ed è meraviglioso". Il riferimento è a una gara di finale dove Flora ha sbagliato la seconda run, come le era successo anche durante le qualifiche, ma è riuscita a ribaltare la classifica grazie a una terza discesa da urlo, testimonianza di un sangue freddo e di un coraggio non comuni. La chiusura, per Tabanelli, riguarda le passioni e gli affetti che l’hanno accompagnata durante questo cammino lastricato d’oro. "Mi piace molto fare questo sport, e se c’è un segreto nei mie risultati è proprio questo. Voglio ringraziare la mia famiglia, che mi segue sempre, i miei tecnici e la Federazione che mi supporta. Sono felicissima". Felice anche mamma Tabanelli: "Flora ha dimostrato davvero tanta determinazione e una capacità di gestire anche mentalmente la gara davvero di grande livello".