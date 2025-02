Taekwondo, gare super in Albania

Prestazione meravigliosa per gli atleti dell’Accademia Taekwondo Modena all’ E3 Gp Qualifier di Tirana, gara internazionale che permetteva la qualificazione al Grand Prix di Tallinn di Aprile e che vedeva la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta Europa. Missione compiuta e Qualificazione per Malak El Koudri, che nella -44kg sbaraglia la concorrenza, vincendo 5 incontri spettacolari e portando a casa una medaglia d’oro impressionante. Si qualifica anche Mohammad Kachakeche nella -57 kg dopo una gara combattuta a viso aperto, superando tutti gli incontri preliminari e cedendo di pochissimo in una finale tiratissima contro un esperto atleta ucraino, ma mettendo, comunque, al collo una preziosissima medaglia d’argento. Prestazione positiva per Hajar El koudri che vince il primo incontro, e perde di poco gli ottavi di finale contro un atleta Francese. Si ferma al primo turno Miriam Kachakeche che disputa un buon match ma senza riuscire a prevalere sull’avversaria e stessa sorte, purtroppo, per Zahraa Kachakeche che cede negli ultimi secondi dopo un incontro gestito molto bene. Soddisfatto il Maestro Rocciola.