’Taffo: ironia della morte’, l’incontro

Diventata famosa per le sue campagne irriverenti, la Taffo Funeral Services è l’agenzia funebre che è riuscita a catturare grande attenzione sui social e persino a creare un’enorme community di fan, grazie a una strategia di comunicazione controcorrente basata sul black humor. Ma come si vende l’invendibile? Ridere della morte è davvero possibile? A rispondere sabato 28 ottobre, alle 17, alla Biblioteca Crocetta, sarà Riccardo Pirrone, l’inventore delle campagne che hanno reso famosa Taffo. L’incontro fa parte della rassegna ’Halloween senza zucca. Incontri alternativi per ragazzi e adulti attorno al Giorno dei Morti’, promosso dal sistema delle Biblioteche del Comune di Modena (per informazioni e prenotazioni: https:biblioteche.comune.modena.it).

In dialogo con Barbara Pederzini, Pirrone presenterà il libro ’Taffo: ironia della morte. Riderne è l’unico modo per uscirne vivi’ (Baldini & Castoldi 2020) nel quale racconta come è nato il successo di Taffo e come si combattono e sovvertono i tabù. Tramite copy persuasivi e scelte coraggiose, con un’ironia sempre pungente e a volte emozionale, Pirrone, Ceo e digital strategist dell’agenzia creativa romana KiRweb, è riuscito a dissotterrare e portare alla fama nazionale una semplice agenzia funebre. Ma il libro è anche una sorta di guida per chiunque lavori o voglia avvicinarsi al mondo del digital marketing.