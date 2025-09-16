"Tagli al pronto soccorso, l’Ausl deve dirci dove"

Continua il confronto a distanza, sul piano politico, riguardo al futuro del servizio di automedica a Vignola e, in seconda battuta, sul futuro del Pronto Soccorso. Franca Massa, vicecoordinatrice provinciale di Forza Italia, risponde indirettamente ad Ausl rilevando: "Serve un’operazione verità. I sindaci sanno tutto da maggio. Ringrazio L’Ausl per la risposta, ma essa, con tutta franchezza, non placa le mie preoccupazioni. Chiedo che venga reso pubblico il piano di tagli e che l’Ausl dica quale Pronto Soccorso chiuderà nello scenario da loro delineato peggiore. La realtà – continua Massa - è che il 10 luglio, il 19 e il 26 maggio, e venerdì scorso, l’Ausl di Modena ha presentato ai sindaci un piano di tagli al 118. Nei documenti dell’Ausl sono stati illustrati quattro scenari possibili, tra cui la chiusura di uno dei sette Pronto Soccorso della provincia di Modena. Se non è quello di Vignola, l’Ausl dica chiaramente quale sarà. Tra le altre ipotesi: l’accorpamento dell’automedica con Maranello (ora si parla di Pozza) con competenza territoriale estesa da Frassinoro a Montese; il passaggio di un’ambulanza del distretto da personale 118 a volontari; un maggiore carico sul Pronto soccorso di Bazzano. Non lo dice un partito politico: lo ha affermato l’Ausl stessa… Le risorse non sono infinite, ma prima di gravare ancora sui cittadini, è necessario tagliare sprechi e inefficienze. Non certo automediche e mezzi del 118".

Dall’altra parte Iacopo Lagazzi ed Emilia Muratori (rispettivamente presidente del Comitato del Distretto di Vignola e sindaca di Vignola), in una nota congiunta diffusa domenica affermano tra l’altro: "Prima di tutto la sicurezza sulla salute dei cittadini: questa è linea da cui come sindaci non arretreremo. Questo lo abbiamo ribadito anche, venerdì scorso, nella seduta del Comitato di Distretto di Vignola, nel corso del quale è stata presentata la nuova direttrice del Distretto. In quello stesso incontro, il direttore generale dell’Ausl dottot Altini ha detto chiaramente che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione. E, di questi tempi, è già un ottimo risultato. Perché, lo sappiamo, la coperta è corta"

Poi la critica all’opposizione: "Forza Italia sembra dimenticare proprio questo, che degli sviluppi sulla sanità locale non hanno parlato i sindaci nelle segrete stanze... Noi diciamo che anche l’automedica non si tocca. Poi ci sono ancora tante questioni che non hanno avuto ancora risposte certe. Ed è anche per ottenere questo tipo di risposte, come sempre in maniera trasparente, che la sindaca di Vignola Emilia Muratori, nella mattinata di domenica 14 settembre, ha inviato richiesta al presidente del Consiglio di Vignola di convocare un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, a cui sono invitati a partecipare i vertici Ausl".

Marco Pederzoli