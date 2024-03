"Tagli alla sanità inaccettabili": proteste

Monta la protesta a Sestola e a Fanano sul fronte della sanità. Il problema, a Sestola, riguarda la guardia medica che, dal 1 febbraio scorso, può intervenire solo a seguito di telefonata al numero verde con conseguente valutazione della gravità della situazione e modalità di intervento. "Viene a mancare un servizio fondamentale - tuona Gionata Magnani, capogruppo di minoranza per ‘Il Bel Paese’ – essendo ovvio un numero verde non possa sostituire un medico. E’ una presa in giro, ancor più grave per il fatto che tale scenario era stato negato durante un incontro sul tema a dicembre scorso". Un problema che potrebbe amplificarsi "in vista della stagione estiva quando molti turisti e visitatori, anche di età avanzata, saranno presenti a Sestola che risulterà totalmente scoperta sul fronte sanitario di urgenza". "Le preoccupazioni sono condivise dall’Amministrazione – prosegue Magnani – e sul tema si sono espressi anche Alberto Biolchini e Luca Biolchini rispettivamente per l’associazione degli operatori turistici ‘Sestola MillEventi’ e per quella albergatori del Cimone ‘Cimone Holidays’ con le quali si procederà in un percorso con Ausl e Conferenza sanitaria per risolvere il problema al più presto". Al riguardo l’Ausl fa sapere che "dopo un confronto con l’amministrazione di Sestola per valutare i bisogni dei cittadini, si è deciso, sulla base della situazione attuale, di mantenere l’apertura al pubblico del punto di Continuità assistenziale (Guardia medica) che svolgerà a partire dai prossimi giorni sia l’attività ambulatoriale, sia quella al domicilio, e ciò anche nei momenti di afflusso turistico. Nei mesi scorsi si è riorganizzato a livello provinciale il servizio di Continuità assistenziale per garantire ai cittadini una risposta più immediata e più adatta ai bisogni. Per questo motivo è stato istituito il numero verde 800 032032: chiamare questo numero prima di accedere agli ambulatori è importante perchè si è visto che i due terzi delle richieste vengono già risolti telefonicamente senza nulla togliere alle visite domiciliari o ambulatoriali se necessarie". Con riferimento a Fanano, lo Snami (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani) dichiara lo stato di agitazione ed è pronto allo sciopero: "A seguito della riconversione del punto di primo intervento di Fanano in Cau – spiega il sindacato – le funzioni di medicalizzazione del soccorso territoriale 118 operato dai medici della struttura risulterebbe essere stato interrotto nei territori dei comuni di Fanano, Montecreto e Sestola". "E’ una situazione assurda – afferma il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli –. Abbiamo il medico del 118 ma a fronte di un’emergenza deve restare dentro al Cau e l’ambulanza esce con solo gli infermieri. Non chiediamo un medico in più, ma che quello che c’è possa operare al meglio in caso di urgenza. Il 25 gennaio l’Ausl mi ha fatto convocare un’assemblea pubblica dove hanno garantito che nulla sarebbe cambiato a livello di servizi.

Venerdì ai medici, neanche a me, è stato comunicato che non usciranno in ambulanza. Inspiegabile: faremo riunione con Ausl e la sola cosa che accetterò è il ripristino della situazione originaria". Prosegue il sindacato: "Lo scorso 2 febbraio abbiamo avvisato l’Ausl di Modena delle possibili criticità".

Maria Silvia Cabri