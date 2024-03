Tagli alla sanità, l’allarme: "A rischio 150 posti di lavoro. Le strutture saranno deserte"

La notizia sta rimbalzando nell’ambiente medico e non solo, destando non poca preoccupazione: pare, infatti, che siano nell’aria nuovi tagli alla sanità, tra medici e paramedici. "L’ordine è arrivato oggi (ieri per chi legge, ndr) dalla Regione. Siamo alla follia": è il commento al riguardo di Paolo Zanca, commissario di Azione Modena. "Quel taglio è l’ovvia conseguenza dell’obiettivo di riduzione della spesa per il personale fissato dalla Regione in 5 milioni per Modena e che prevede tagli anche sugli interinali e sui liberi professionisti.

I target ovviamente – prosegue Zanca – non riguardano solo Modena ma tutte le aziende sanitarie dell’Emilia Romagna. Ma la cosa ancora più grave – aggiunge il commissario di Calenda – è che, nella stessa nota, si fa presente che ‘restano fermi gli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa’. In sostanza: anziché aumentare il personale, lo si diminuisce e per quelli che restano i carichi di lavoro aumentano. E poi ci lamentiamo se medici e infermieri scappano dalla sanità pubblica? In un Paese in cui la sanità privata, con un bilancio di 40 miliardi, rappresenta ormai il 30% di quella pubblica (130 miliardi), urge una riflessione molto ampia". Zanca parla poi di ‘grande paradosso’: "Solo martedì la stessa Regione ha comunicato lo stanziamento di fondi statali e regionali per 445 milioni sull’Emilia Romagna, 185 dei quali per la sola provincia di Modena. 43,8 milioni sono destinati agli interventi antisismici sul Policlinico, struttura che dopo il terremoto bisognava abbattere. Si continua a costruire e a investire sul mattone: quando dirotteranno risorse sul personale? Di questo passo avremo tante strutture, rinnovate, oppure iniziate e non finite, ma tutte tristemente deserte. Dove troveremo il personale scappato nel privato? Ci affideremo ai costosi gettonisti? Per la gravità e l’urgenza di questi problemi, rivolgiamo agli amministratori un appello pressante per un’istruttoria pubblica che valuti gli effetti di queste scelte scellerate". "La situazione del personale e della crisi di organico è sotto gli occhi di tutti – commenta la sindacalista Giulia Casamassina, responsabile Sanità Fp Cgil Modena –. A novembre abbiamo partecipato per questo allo sciopero nazionale a Roma, nella speranza che la manovra finanziaria non passasse, e la vertenza sindacale è ancora aperta, per contrastare i tagli alle risorse. Nel 2013 c’è stato il blocco del turnover e i pensionati non sono stati sostituiti: ci troviamo con meno personale rispetto al 2019".

Sul punto AUSL-AOU intervengono con un comunicato congiunto: "Non vi è alcun target relativo a tagli al personale, né risultano alle Aziende comunicazioni in tal senso dalla Regione. Vi è invece il normale e continuo confronto da parte del livello Regionale con le Aziende sanitarie, necessario per far fronte anche quest’anno al mancato finanziamento del sistema sanitario da parte dello Stato, che ancora una volta impone costanti sforzi per il mantenimento del livello di servizi per i cittadini".

Maria Silvia Cabri