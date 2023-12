Tagli agli autobus, 103 corse soppresse. Modenesi preoccupati

Modena, 4 dicembre 2023 – Inizia oggi la riduzione delle corse dei bus modenesi programmata da aMo per sopperire alla carenza del personale di guida. Il disagio colpirà le linee urbane con 103 corse soppresse sul totale delle 1600 che vengono effettuate quotidianamente in città.

Nel dettaglio, le linee colpite sono la 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Si va dalle 10 corse soppresse al giorno per la linea 4 al record delle 21 e 22 cancellate rispettivamente per le linee 3 e 5. Specifici avvisi informativi sono esposti alle principali fermate urbane delle linee interessate dalle rimodulazioni e, sul sito di Seta, si possono trovare avvisi con il numero e l’orario di ogni singola corsa soppressa.

C’è malumore tra chi abitualmente prende l’autobus per spostarsi da una zona all’altra di Modena e, in molti casi, lamenta già ulteriori disservizi. "Essendo rimasto quasi completamente cieco – racconta Felice Di Vito – utilizzo molto gli autobus, principalmente le linee 1 e 8. Ho incontrato molte volte disagi e ritardi: anche questa mattina, ad esempio, ho dovuto aspettare un’ora in via Marinuzzi per poter prendere il mezzo che mi ha portato in Largo Garibaldi".

"Mi capita spesso di prendere l’autobus – aggiunge Kristina Mosiienro – e mi sono sempre trovata abbastanza bene. Soltanto una volta mi è accaduto di restare bloccata a Cognento perché l’ultima corsa della giornata non è passata". In ogni caso, la maggior parte degli intervistati si è sempre trovata bene con il servizio modenese e lamenta soltanto preoccupazione per i disagi previsti nelle prossime settimane.

"Ad eccezione di qualche piccolo ritardo – le parole di Zenaida Flores – gli autobus di Modena offrono un ottimo servizio. Incrociamo le dita per i prossimi giorni". "Se avessi qualche anno in meno – scherza, sorridendo, Franco Orlandi – mi candiderei io come autista. Non prendo l’autobus molto spesso ma mi sono sempre trovato bene. Ultimamente ho anche scoperto che, pagando con la carta, posso risparmiare. Non sapevo nulla dei disservizi previsti per i prossimi giorni, ne prendo atto e mi auguro non comportino attese infinite".

Al momento, non è possibile prevedere quando finirà l’emergenza, in ogni caso, la carenza di autisti è un problema fisiologico che riguarda tutte le aziende del Nord Italia, dove il costo della vita e degli alloggi è sproporzionato rispetto agli stipendi del personale di guida. Una difficoltà alla quale, come accade alle porte di ogni inverno, si aggiunge il problema delle assenze dovute alle influenze stagionali.

Nei giorni scorsi, il presidente di Seta, Alberto Cirelli ha comunicato che l’azienda di trasporti ha già avviato i contatti con associazioni e istituzioni che si occupano dell’inserimento lavorativo di cittadini stranieri. Le parole del presidente sottolineano il massimo impegno della società emiliana al fine di arginare il prima possibile questo disagio, tuttavia è lecito credere che, nel lungo termine, a Modena come in molte altre realtà, la risposta a questa emergenza non possa limitarsi all’assunzione di persone disposte ad accettare condizioni che altri rifiuterebbero, ma debba rendere ambita una professione importante e di grande responsabilità che offre un servizio prezioso alla collettività.