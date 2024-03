Tagli, la sanità è in ginocchio: "Adesso basta, il sindaco si muova"

"I tagli alle risorse per il personale medico ed infermieristico, se confermati, nell’ordine di 5 milioni di euro (che l’assessore Donini non ha smentito in modo chiaro), sono l’ultima cosa di cui il sistema sanitario pubblico ha bisogno". Il Movimento Cinquestelle Cinqiuestelle non lascia spazio a interpretazioni. "Ci pare che Donini descriva una realtà che non coincide con quella che tutti i cittadini affrontano quotidianamente e con quella drammatica descritta anche qualche giorno fa dai sindacati – si legge in una nota – Anche solo parlare, ancora prima di praticare, di tagli al personale è offensivo. Soprattutto alla luce degli sprechi e dell’esplosione della spesa pubblica stanziata anche solo nei giorni scorsi per moltiplicare gli incarichi dirigenziali e gli sprechi per lavori in strutture destinate a rimanere scatole vuote. I nuovi dirigenti assistenziali ed organizzativi, cariche create dal nulla dalla Regione e nominati in ogni Ausl provinciale costeranno circa due milioni in più di euro all’anno di indennità. Solo per l’adeguamento antisismico della struttura fatiscente del Policlinico, verranno spesi oltre 40 milioni di euro. Altre decine in cantieri aperti a tempo indeterminato, per strutture dove il personale scarseggia e che di questo passo sono destinate a rimanere inutilizzate".

È chiaro che in questa situazione, "tagliare il personale sanitario per risparmiare è l’esatto contrario di ciò che si dovrebbe fare, ovvero investire sul personale, anche solo per creare le condizioni affinché i professionisti scelgano di rimanere e non di fuggire, come sta accadendo da due anni a questa parte. Non investire sul personale operativo significa fare morire la sanità pubblica e universale, già fortemente minacciata da una sanità privata che sta coprendo a caro prezzo gli spazi lasciati dalle inefficienze e delle mancate risposte del pubblico. Questo, da forza progressista, non lo possiamo permettere".

Per questo il Movimento Cinquestelle chiede all’amministrazione comunale oggi guidata da un sindaco che è anche presidente della Commissione Territoriale Socio-Sanitaria, "di farsi interprete al tavolo della Regione di una azione uguale e contraria alla politica dei tagli di personale. I professionisti della sanità, a tutti i livelli, sono la sanità stessa. Il segnale che si parta da loro per tagliare la spesa pubblica è aberrante. Per questo siamo d’accordo con la richiesta al Governo di non tagliare i fondi alla sanità e continueremo nella nostra decisa battaglia contro la visione di questo Governo delle destre che vuole tagliare la spesa sanitaria per incrementare quella militare".

"Tuttavia – concludono i Cinquestelle – se sul piano locale la spesa pubblica va razionalizzata, allora chiediamo che si parta del taglio dei costi degli incarichi dirigenziali non strettamente legati alle prestazioni sanitarie necessarie alla popolazione".