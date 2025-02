Taglia gli alberi intorno al circuito: il tifoso della Ferrari sarà multato

E’ stato individuato il tifoso della Ferrari, ormai divenuto virale sul web, che a Fiorano ha tagliato siepi, rami e alberi per migliorare la visuale sulla pista Ferrari. Accampato sulla rete durante il debutto della monoposto SF-25, con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc correranno il Mondiale 2025 di Formula 1, l’uomo è stato ripreso in video durante il ’giardinaggio’. L’episodio, avvenuto mercoledì mattina, ha fatto in breve tempo il giro dei social: il ferrarista, munito di guanti, cesoie e una piccola sega elettrica, con il consenso degli altri tifosi sul luogo, è salito su una scala e ha abbattuto alcuni alberi lungo la cancellata intorno al circuito. Un gesto voluto per liberare la visuale e permettere a sé e ad altri spettatori appassionati di assistere meglio alla presentazione della vettura.

Nonostante le immediate ovazioni dei presenti, però, il gesto ha scatenato diverse polemiche e perplessità, legate soprattutto ai danni ambientali, nonché ovviamente alla mancanza di autorizzazione. Un’iniziativa azzardata, dettata forse dall’entusiasmo del momento e dalla volontà di godersi il test da una posizione strategica, ma che non rimarrà impunita e comporterà una sanzione pecuniaria. La polizia locale di Maranello è riuscita ad identificare l’uomo subito dopo il fatto e ha provveduto a passare il caso alla polizia locale di Fiorano, competente per territorio. Le autorità locali stanno ora valutando i provvedimenti e le sanzioni da adottare nei confronti del tifoso, ma il dibattito continua ad accendersi sui social media.

Milena Soci