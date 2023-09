Tagliando alla rete gas con tecnologia laser

È in corso e terminerà entro il mese di dicembre l’attività di controllo e monitoraggio sulle reti gas da parte di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera. L’attività, che viene ripetuta annualmente, comprende in particolare una serie di verifiche sulla rete del gas per mantenere efficienti i dispositivi tecnici (le valvole) che servono a intercettare il flusso di gas in caso di fughe, anche impercettibili, prima che siano rilevate dagli utenti. In questo modo si assicura il corretto funzionamento del servizio secondo gli standard di sicurezza e si prevengono eventuali guasti e disagi ai clienti.