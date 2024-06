Tagliavini conferma la giunta: "Dalla pace fino agli animali, ora nuove deleghe in arrivo"

È diventato un caso politico quello di Savignano sul Panaro per la progressione che il rieletto sindaco Enrico Tagliavini ha fatto assieme alla propria squadra. Cinque anni fa, infatti, era stato nominato sindaco soltanto per un singolo voto, mentre questa volta la vittoria si è avvicinata addirittura ai 3/4 dei votanti, attestandosi al 71,53%. Tradotto: la proposta di Tagliavini è piaciuta ai savignanesi. "Confermo – ha detto Tagliavini il giorno dopo avere festeggiato la sua rielezione – che la Giunta sarà la stessa della precedente consigliatura". Ci saranno quindi il vicesindaco Davide Pisciotta e gli assessori Antonella Gozzi, Mauro Rinaldi ed Elisa Barani. Pochissimi, sempre per ammissione del primo cittadino, anche i ritocchi alle deleghe. Piuttosto, ne saranno esplicitate alcune altre, come ad esempio il Benessere animale, "che sarà assegnato a Gozzi", e la delega a Pace, Memoria e Celebrazioni civili, "che andrà a Pisciotta". Si ripeterà anche l’esperienza dei quattro consiglieri comunali delegati, ovvero una sorta di assessori "senza portafoglio" cui saranno affidate competenze in singole materie. Queste deleghe saranno assegnate durante il primo consiglio comunale della nuova consigliatura, in programma giovedì 20 giugno alle 21 nella sala consigliare del municipio. Tagliavini inoltre ha aggiunto: "Dovendo sia amministrare sia fare campagna elettorale, non sono riuscito a fare quest’ultima con l’assiduità con cui avrei voluto. Ma sono comunque soddisfatto. Ora, nei primi 100 giorni, ci concentreremo a cercare risorse per opere proposte dal nostro programma, come la ciclabile Mulino – Magazzino, opera da 1 milione di euro e primo di quattro stralci della cosiddetta "Ciclabile delle stazioni, da Doccia a Bazzano".

Marco Pederzoli