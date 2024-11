Taglio del nastro per Alba Clinic: "Cura del benessere a 360 gradi"

Inaugurazione in grande stile ieri sera per Alba Clinic, il nuovo centro medico (via L.A. Muratori 57) fondato dalla dottoressa Paola Benedetti e mirato al benessere globale di ogni paziente. Nato dall’esperienza del Polo Oculistico Emiliano, Alba Clinic è un centro d’eccellenza dedicato alla salute integrata di mente e corpo, dove la collaborazione tra specialisti e l’uso di tecnologie avanzate garantiscono un approccio su misura, non solo per la cura dei sintomi, ma anche per la prevenzione e il benessere psicosomatico, rispondendo ai bisogni unici di ogni persona.

"Sono oculista – racconta la fondatrice e titolare di Alba Clinic, Paola Benedetti – ma se avessi focalizzato la mia attenzione soltanto gli occhi dei miei pazienti, probabilmente non sarei mai riuscita a guarire nessuno. Credo fortemente che il cuore della mia professione sia guardare al benessere a 360 gradi della persona, per questo, ad Alba Clinic, abbiamo creato una rete di specialisti che dedicano tempo a ciascun paziente e lavorano ogni giorno in sinergia per garantire un approccio integrato alla salute". Tanti i servizi offerti dalla clinica, che può vantare un elenco di professionisti indiscussi per ciascun ambito. "Tra i nostri specialisti – prosegue Benedetti – figurano il prof. Giorgio De Santis per la chirurgia plastica, la prof.ssa Anna Cantagallo per la neurologia, la dott.ssa Barbara Landini per la Medicina Estetica e il dott. Gianluigi Sacchetti per l’ortopedia. Da dicembre, inoltre, avremo anche un dermatologo, allergologo, con esperienza in immunologia clinica. Infine, il direttore sanitario di Alba Clinic, dott. Claudio Reverberi, è anche esperto in ozonoterapia e gestione dello stato ossidativo, aspetti essenziali per garantire il benessere del paziente".

Anche la scelta del nome Alba Clinic, nasce da una storia personale. "Ho deciso di intitolare la clinica con il nome di mia madre – conclude la fondatrice – perché mi ha cresciuta da sola e con sacrificio, impegno e dedizione mi ha permesso di studiare e raggiungere obiettivi importanti. Porto ogni giorno nella mia professione i valori che mi ha insegnato".

