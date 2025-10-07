Taglio del nastro per il campo da calcio

È stato inaugurato nel fine settimana appena trascorso al centro sportivo Il Poggio di via Montanara il nuovo campo di calcio a 5, realizzato nel corso dell’estate da Green Power Service per conto della società Asd Academy Terre di Castelli, che dal 2018 gestisce il centro sportivo comunale.

Alla presenza della sindaca Emilia Muratori, dell’assessora allo Sport Elisa Cavani, del presidente di Asd Academy Terre di Castelli, Francesco Galli, dei presidenti delle altre società che partecipano al progetto sportivo Terre di Castelli (Ali Aden per Terre di Castelli 1907, Adelberto Demaria per Us Maranese e Claudio Venturelli in rappresentanza di Visport Castelvetro), e di una nutrita rappresentanza di allenatori, dirigenti e responsabili della società sportiva e dell’amministrazione comunale, è stato aperto il nuovo campo, che sostituisce quello precedente, che si era usurato nel corso degli anni e non garantiva più gli standard necessari per l’omologazione e per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva.

A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che specifica: "Il nuovo campo per il calcio a 5 sarà omologato per tutte le categorie, dai più piccoli fino agli adulti, e va ad aumentare l’offerta sportiva all’interno della struttura di via Montanara che già poteva contare su un campo da calcio a 11 in erba naturale, di un campo da allenamento in erba sintetica e di due campi per il Calcio in erba sintetica per l’attività di base, oltre a un campo da basket, a un rettilineo per l’atletica e agli spazi per salti e lanci".

"E’ un intervento molto significativo perché dimostra l’impegno di Asd Academy Terre di Castelli per continuare a migliorare l’offerta sportiva a Vignola", ha detto nel suo intervento Elisa Cavani, assessora allo Sport del Comune di Vignola, che ha voluto ringraziare così tutti i collaboratori della società sportiva per il loro impegno quotidiano per consentire ai bambini e ai ragazzi di Vignola di fare calcio in un ambiente curato, sicuro e formativo.

Ringraziamento rilanciato anche dal presidente della società sportiva, Francesco Galli, che oltre a ricordare il percorso di crescita di Asd Academy Terre di Castelli negli anni, ha sottolineato come Il Centro Sportivo Il Poggio sia una struttura operativa dalle 8 di mattina fino a tarda sera, ogni giorno, al servizio delle scuole, delle squadre dell’Academy e delle altre società amatoriali del territorio.

