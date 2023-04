Taglio del nastro per il campo sportivo

Oggi dalle 14.30 appuntamento all’impianto sportivo di via 1° maggio per il taglio del nastro e l’intitolazione della Sala polivalente all’ex presidente Giancarlo Bulgarelli. "Una giornata speciale per celebrare una realtà importante non solo per lo sport, ma per l’intera comunità di Solara. La Polisportiva Solarese col passare degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento – commenta la sindaca Tania Meschiari – e il merito va all’impegno e alla tenacia delle tante persone che accompagnato il percorso della Polisportiva, dalla nascita nel 1972 fino ad oggi". Il ritrovo è alle 14.30 per i giovani atleti della Polisportiva Solarese e delle altre società che parteciperanno al Torneo ’Infantino’, poi la cerimonia ufficiale.