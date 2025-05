Taglio del nastro per la nuova Coop all’ex Amcm

Ieri taglio del nastro ufficiale per la nuova Coop, proprio lì dove un tempo c’erano le officine della vecchia filovia: parliamo del supermercato Coop Sigonio, in piazza F.lli Panini 93, nel Parco della Creatività, accanto al Teatro delle Passioni. Come tutti gli edifici dell’area, anche quello dove ha sede il nuovo supermercato è stato ristrutturato rispettandone lo stile e la storia, fa presente la Cooperativa che ha creduto nel progetto: realizzarlo ha richiesto un investimento di quasi 10 milioni di euro. La Coop Sigonio nasce nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione che, grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, ha trasformato l’ex area AMCM di via Carlo Sigonio, un luogo storico della Modena industriale. Con la Coop Sigonio, la Cooperativa "rafforza la sua offerta commerciale per gli oltre 80mila soci modenesi e per tutti i consumatori all’insegna di una nuova idea di spesa, che risponda alle nuove esigenze e ai nuovi trend di consumo. Allo stesso tempo, il progetto restituisce ai cittadini uno spazio completamente rinnovato e pensato per essere vissuto dalla comunità". Con la nuova Coop arrivano a 7 i presidi della Cooperativa all’ombra della Ghirlandina. "Coop Alleanza 3.0 è orgogliosa di aver contribuito alla riqualificazione dell’ex comparto AMCM, un luogo simbolico della città – ha dichiarato il presidente Domenico Trombone – Grazie a un progetto attento e condiviso, sta nascendo una nuova porzione di città che custodisce la memoria del passato e accompagna l’evoluzione con lo sguardo verso il futuro".